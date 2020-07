Haló, váš blízký právě má epileptický záchvat, zavolá chytrý náramek

Epileptik nikdy nedokáže předvídat, kdy u něj kvůli nemoci nastoupí záchvat. Pacienty tak podle mluvčí fakultní nemocnice Dany Lipovské toto onemocnění často limituje v každodenním životě.

„Mají obavy ze situací, kdy jsou sami, proto někdy dochází i k jejich sociální izolaci,“ uvedla mluvčí.



U čtrnácti vybraných pacientů I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny teď proto lékaři zkoušejí, jak jim mohou pomoci speciální náramky.

„U každého pacienta je sledován počet správně zachycených záchvatů, o nichž jsou díky propojení přes bluetooth formou textové zprávy do mobilu a posléze i zavoláním informováni jeho nejbližší příbuzní. Vše se děje v jednotkách sekund. Riziko toho, že si pacient během záchvatu ublíží, se výrazně snižuje,“ uvedl Milan Brázdil, přednosta neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Že se může epileptik při záchvatu zranit, není nic výjimečného. Stalo se to i sedmadvacetiletému Václavu Komárkovi, který se právě v Brně s epilepsií léčí.

„Záchvaty mám osmkrát do měsíce už od malička. Nepoznám, že záchvat přijde, vím to až ve chvíli, kdy začne. Je to často nebezpečné, už se mi stalo, že jsem jej dostal při běžné chůzi venku, spadl jsem a měl otřes mozku a naštípnutou ruku,“ přiblížil Václav Komárek.

Počet testujících pacientů by se měl rozrůst na třicet. Kromě toho, že pomohou náramky informovat rodinu, získají lékaři také přesná data, která jim umožní případně upravit další léčbu. První výsledky chtějí mít na konci roku.

„Smyslem projektu je nejen nalezení nejvhodnějšího náramku pro pacienty, ale zároveň i vybudování účinného systému, do kterého je zapojen pacient, jeho ošetřovatel či rodina, lékaři a do budoucna i přímo záchranná služba nebo sociální pracovníci,“ doplnil Michal Kurečka z Nadačního fondu NEUROSMART, který projekt financuje.