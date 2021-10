Zdražování i úspory. Jak reagují jihomoravské firmy na energetickou krizi

„Očekáváme výrazný nárůst nákladů,“ říká Dita Vašíčková za pivovar Starobrno. A co ostatní?

1 Nárůstu cen surovin už dávno čelíme

František Řezáč, generální ředitel koncernu Gumotex (hlavní sídlo v Břeclavi):

„Situace v cenách energií je bezprecedentní a nemá nic společného s normálním fungováním trhu. To se projeví příští rok, ale už letos čelí výrobní společnosti obřímu nárůstu cen vstupních surovin a materiálů. Hospodaření skupiny Gumotex, která vyrábí z pryže a plastů, nyní nejvýrazněji ovlivňují výpadky v automobilovém průmyslu. Je obtížné předvídat vývoj, ale pracujeme na opatřeních, jež v co nejvyšší míře negativní dopady zminimalizují. Naší velkou výhodou je, že druhá výrobní divize Coating na zpracování gumárenských směsí zažívá opačný extrém, kdy s velkým vypětím uspokojujeme navýšené požadavky zákazníků.“



2 Soláry, tepelná čerpadla. Je třeba alternativ

Ivana Zavřelová, marketingová manažerka společnosti Bioveta (Ivanovice na Hané):

„Zdražení energií se nás rozhodně týká. Pokoušíme se zajistit dodávky na příští rok. Změna ceny vstupů, tedy nejen energií, se samozřejmě promítne do konečné ceny za naše léčiva pro veterinární i humánní použití. Snažíme se proto hledat alternativy – plánujeme pořízení fotovoltaických panelů, posuzujeme tepelná čerpadla pro vytápění budov, hledáme efektivnější a úspornější technologie.“



3 I prodejci energií měli počítat s horšími časy

Robert Šimek, generální ředitel firmy Retex (Moravský Krumlov):

„Strmé zvyšování cen energií na trhu, ale i vstupních surovin vnímáme. Děláme vše pro to, abychom vliv negativních faktorů omezili, jak jen to bude možné. Co se týče energií, tak v letošním roce – na základě již dříve uzavřených smluv – vnímáme ceny jako neměnné. Podle dříve nastavených podmínek by se pro nás neměly měnit ani v roce příštím. Stejně jako my již několik let proměňujeme naši firmu na netkané textilie tak, aby obstála i v ekonomicky složitějších časech, tak předpokládáme, že i poskytovatelé energií se na tuto situaci mohli – alespoň částečně – připravit a nebudou tlačit na změny v uzavřených dlouhodobých kontraktech.“

4 Bude to náročný rok, ale aspoň nás prověří

Libor Musil, majitel Liko-s holding (Slavkov u Brna):

„Naše firma, která vyrábí montované interiérové příčkové systémy pro kanceláře a další různé stavební prvky, má fixované ceny energií do konce letošního roku u velkého dodavatele. Nyní děláme výběr dodavatele na další období a uvidíme, jak se nám s ním nakonec podaří dohodnout. Nicméně zvýšení cen energií a s tím skokové navýšení částek materiálů, které již máme za sebou, nám přináší potíže se ziskovostí provozu. Na rozdíl od těchto monopolních dodavatelů se my musíme pohybovat v tvrdém konkurenčním prostředí a zvýšení cen ‚vstupů‘ nemůžeme hned promítnout do prodejních cen. Bude to ještě náročný rok, ale aspoň nás to prověří.“

5 Daří se nám vyvážet, ale příští rok zdražíme

Milan Krajcar, jednatel BMT Medical Technology (Brno):

„Naštěstí jsme nebyli zákazníky Bohemia Energy, která zkrachovala. Naše smlouvy na dodávky energií zůstávají v platnosti a žádné zásadní potíže nemáme. Zdražování vstupů obecně, tedy nejen energií, ale i pohonných hmot, dopravy zboží, nerezových materiálů, motorů, elektrických součástek či polovodičů, se nás samozřejmě již několik měsíců také dotýká. Ale s ohledem na rostoucí prodeje našich speciálních zdravotnických produktů především do zahraničí – asi 90 procent naší produkce – nebylo zatím nutné dělat žádné mimořádné zásahy do naší výroby ani cen. Zvýšení částek za vstupy se ale samozřejmě promítne do úpravy našich ceníků na rok 2022.“

6 Uvidíme, zda trh zvládne vstřebat zdražení

Dominik Moser, marketingový manažer Zetor Tractors (Brno):

„Současné výkyvy na trhu s energiemi se v určité míře dotýkají také naší společnosti, která je slavným výrobcem traktorů. Malou část energií jsme nakoupili za výhodnějších podmínek, než jsou ty stávající. To nicméně neznamená, že se naše brněnská firma s nárůstem cen nebude potýkat při nákupu surovin a komponentů od svých dodavatelů. Uvidíme, zda bude trh ochoten absorbovat přenesené zdražení. Jako vhodná opatření se nyní ukazují snížení energetické náročnosti ve výrobních i nevýrobních procesech, investice do více zdrojů energie především kvůli rozložení rizika, popřípadě investice do vlastních zdrojů energií.“

7 Saint-Gobain musí být uhlíkově neutrální

Tomáš Rosák, výkonný ředitel Saint-Gobain pro východní Evropu (pobočka v Hodonicích u Znojma):

„S dvanácti závody jsme v Česku největším výrobcem stavebních materiálů a předním dodavatelem čelních skel pro automotive. Ve všech využíváme nejen elektrickou energii, ale také plyn a koks. Je tedy jasné, že zdražení energií bude mít na naše podnikání dopad. V tuto chvíli, kdy se situace na trzích vyvíjí velmi hekticky a mění se každým dnem, to však nedokážeme definovat konkrétně. Jedním z řešení, kterým se snažíme předcházet výraznějším dopadům, je dlouhodobé snižování spotřeby energie zaváděním nových udržitelných technologií a řešení. Už teď víme, že to umíme, výsledky jsou velmi dobré, a proto jsme se veřejně zavázali být do roku 2050 uhlíkově neutrální. To je cesta, kterou jdeme v Saint-Gobain.“