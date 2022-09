Akcelerace elektromotoru je strašně návyková, říká účastník Eco Rally

Mezi jedenácti posádkami dojeli pátí. Co je kuriozitou a pro ně i inspirací? Prvenství Petra a Martiny Vomáčkových, kteří už svoji jsou.

Rally elektroaut není novinkou, soutěže se konají už několik roků. Letos poprvé má pod dozorem Autoklubu ČR svůj pětidílný seriál. Hájek s Procházkovou přijeli o víkendu do jihomoravských Hustopečí se zkušenostmi nejen z jiných tratí po republice, ale i s tím, jak coby snoubenci spolupracovat.

„Otázka, jak nám to klape, když mě naviguje budoucí manželka, je s blížící se svatbou čím dál častější,“ usmívá se chápavě Hájek. „Poprvé jsme si to vyzkoušeli před třemi lety na Bohemia Rally. Rozhodně jsme se hned na začátku museli naučit komunikovat. Víme, že se máme rádi, že si neublížíme, ale když jde do tuhého a tečou nervy, jeden druhého okřikne. To se stane. Je zapotřebí to přijmout a nerozpitvávat to v běžném životě. Výstřelek se týká rally, ne nás dvou,“ líčí Hájek.

Taky v Hustopečích byla k vidění scénka, kdy budoucí novomanželé opustili auto s naštvanými výrazy ve tvářích kvůli jednomu bloudění na trati. Bouřkový mrak nad jejich hlavami se však záhy rozplynul.

„Udělali jsme chybu, která nás stála lepší umístění. Byli jsme z ní rozhozeni, ale to bylo silou okamžiku. Jak jsme pak navíc zjistili, nebyli jsme jediní, kdo se nechal zmást. Dotáhli jsme to aspoň na 5. místo, to není tak strašné,“ uznal Hájek.

Těžší je jet pomalu

Podobné potíže zaznamenali i Marek Tomíšek s Jakubem Motlíkem, v cílí osmí. „Je vidět, že to je pro Hustopeče první eco rally, itinerář byl pro nás nezvykle napsaný, trochu jsme bloudili,“ komentoval svoje počínání v cíli.

Navigace je v soutěžích elektroaut jedním z klíčových dovedností. Na rozdíl od běžných rally se nejezdí na co nejvyšší rychlost, ale na přesnost času, stanoveného organizátorem. V praxi to znamená, že na různých úsecích trati mají účastníci předepsané různé rychlosti jízdy, za odchylky se udělují trestné body, a kdo má trestných bodů nejméně, ten vyhraje.

„Na okreskách může být rychlost nastavena na 70 kilometrů v hodině, na šotolině nebo rozpadlé lesní cestě se může snížit na pětadvacet až třicet kilometrů v hodině,“ vysvětluje Hájek. „Těžší je jet pomalu, to asi potvrdí víc z nás,“ dodává.

Hustopečská rally se od ostatních lišila i v tom, že velká část trati vedla po silnicích s běžným provozem. Auta ve startovním poli eco rally sice měla na karoseriích čísla, loga sponzorů a jména pilotů jako vozy při klasických rally, projela se také po ikonických úsecích mezi vinicemi, zároveň ale musela dodržovat pravidla silničního provozu jako všichni ostatní.

Jízda smykem nebo skoky před horizont, jak je znají fanoušci automobilových soutěží, jsou za takového režimu prakticky vyloučena.

„To jsme si vyzkoušeli na Bohemia rally. Tam se snaží pro elektroauta využít i uzavřené trati a nastaví pro nás vyšší průměrné rychlosti. I my na to pak musíme šlápnout v šikaně a vzít ji smykem. Tam, kde skáče, skáčeme taky. Časté to ale není,“ připouští Hájek.

Auto musí mít zvuk, říká mistr v klasické rally

I to je jeden z důvodů, proč si soutěže elektroaut zatím jen pozvolna hledají svoji oblibu.

„Mě neoslovují vůbec,“ říká otevřeně například Jan Kopecký, český mistr republiky v klasické rally. „Spalovací motor patří k závodnímu autu, je to jeho srdce. A elektromotor pro mě prostě srdce není. Samozřejmě si uvědomuji, že doba vyžaduje takovéto změny, které pro mě nejsou příjemné. Dokáži si představit pilotovat nějaký hybrid, jaký jsme viděli na mistrovství světa, že to auto pojede na přejezdu na elektrický pohon. Ale jakmile se postaví na start, musí to mít zvuk,“ uvažuje Kopecký.

Uznává, že absolvovat rally s elektroautem může být obtížnější než ve voze se spalovacím motorem. Elektroauta jsou totiž díky bateriím těžší než běžná, mají i jiné jízdní vlastnosti.

„Taky ale díky své hmotnosti a nízkému těžišti lépe drží stabilitu,“ oponuje Hájek. Kopeckého názor respektuje, setkává se s ním. „Když někdo vyrůstá za silného zvuku závodního auta, má v něm řazení a kolem sebe benzínový odér, tak chápu, že se mu elektroauta nezdají. My jsme s běžným autem nikdy nesoutěžili, nemáme možnost srovnání. Za sebe můžu říct, že například akcelerace elektromotoru je strašně návyková. To zabírá na spoustu lidí, jak hezky to zrychluje,“ nabízí svůj pohled vyznavač eco rally.

V Hustopečích se její první ročník organizátoři rozhodli uspořádat proto, aby zachytili současné trendy.

„Uvědomujeme si naši společenskou odpovědnost a roli při podpoře sportu. Je to podpora možnosti zapojení širší veřejnosti do rallye pravidelnosti a ekonomiky provozu, která podněcuje a učí účastníky práci s mapou, schopnost ovládat vozidlo v rámci regularity a hospodárnosti provozu. Tím, že se jede v normálním provozu, jsou účastníci také odpovědni za dodržování pravidel silničního provozu. Chceme dále rozšiřovat působení našeho AGROTEC Autoklubu v Autoklubu ČR i v dalších programech a šampionátech,“ řekl Martin Rada, ředitel soutěže.