Po letech sporů s veslařským klubem postaví v Břeclavi lávku přes Dyji

9:54

Břehy řeky Dyje v Břeclavi by měla spojit nová lávka, která uleví komplikované vnitroměstské dopravě. Poprvé ten nápad padl už před čtrnácti lety. Léta ale radnici bránily uskutečnění plánu spory s místními veslaři. Do jejich areálu by totiž lávka měla ústit. Letos se však s nimi politici konečně dohodli.