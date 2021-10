Letošní Dušičky budou v Brně bez „svíčkomatů“. Kvůli stížnostem zmizí

„Důvodem jsou stížnosti na nefunkčnost automatů, často nevydávají zboží ani nevrací vhozené mince,“ popsal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Smlouva s firmou Adie zahrnovala pronájem pozemků na pohřebištích v Židenicích, Tuřanech, Králově Poli, Líšni a Slatině. Automaty, jež na ně provozovatel umístil v roce 2011, ale nebyly spolehlivé.

Rozhořčení Brňané stížnosti směřovali na správce hřbitovů i na magistrátní odbor životního prostředí. „Nájemce jsme opakovaně upozorňovali na poruchovost automatů, k nápravě ale nedošlo,“ uvedl Hladík.

Potvrzuje to také Správa hřbitovů města Brna, která s výpovědí souhlasí. „I my jsme se společnost pokoušeli kontaktovat, situace ale zůstala stejná a trvalo to několik let,“ prohlásil Zdeněk Fiedler, vedoucí technického útvaru Správy hřbitovů města Brna.

Na největších brněnských pohřebištích, včetně Ústředního hřbitova, má prodej svíček ve své kompetenci právě městská firma. U těch ostatních umístění vlastních automatů neplánuje. „Kvůli předchozím problémům ani nemáme v plánu umožnit prodej jiné soukromé společnosti,“ dodal Fiedler.