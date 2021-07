Z Brna do Říma na handbiku. Ochrnutý sportovec opakuje výpravu za papežem

„Když mi bylo patnáct let, měl jsem úraz páteře a od té doby jsem upoután na invalidní vozík. Smiřuje se s tím těžce, ale nakonec jsem se s novou situací vyrovnal, a to hlavně díky sportu,“ říká Petřvalský.

Postupně se začal věnovat různým aktivitám, ať už to byl basketbal na vozíku nebo závodění na handbiku, což je speciálně upravené kolo pro vozíčkáře. Během života na tomto dopravním prostředku urazil tisíce kilometrů a vytvořil devět českých rekordů.

Jeden z nich vznikl na trase Brno - Řím před dvaceti lety. Dlouhých 1 430 kilometrů napříč Rakouskem a severní Itálií tehdy ujel za deset dní a devět hodin. Letos chce celou výpravu zopakovat i navzdory složitým podmínkám pro cestování.

V konvoji spolu s ním jedou další dva hanbikeři Jiří Sommer a Jaroslav Jedlovský. Doprovází je třináctičlenný realizační tým složený z nosičů vody, fyzioterapeutů, zdravotníků, dokumentaristů, řidičů a kuchaře.

„Pokud chceme denně ujet kolem 150 kilometrů, musí být všechno nachystané a vše musí fungovat. Celý tým musí mít nastudované svoje úkoly. Jinak není možné cestu absolvovat,“ vysvětluje Petřvalský.

Řidiči musejí mít nastudovaný plán jízdy, kuchař nachystané snídaně, obědy, večeře a svačiny. Nosič vody musí být stále připravený dovézt cyklistům pití a jídlo z doprovodného auta přímo po cestě a fyzioterapeut uvolnit cyklistům nohy a ruce po ujetých kilometrech.

Berte překážky s nadhledem, vzkazuje

Expedici tým zahájil dnes na náměstí Svobody v Brně. Tam mu těsně před startem požehnal farář Jan Šimoník, který také v minulosti na kole absolvoval cestu z Brna do Říma a k výpravě se přidal na úvodní etapu.

„Ať ta cesta je duchovním zážitkem, protože vede i kolem hrobů apoštolů. A ať šťastně skončí, žehnám proto vám i vašim dopravním prostředkům, které vás budou doprovázet,“ řekl Šimoník.

Vrcholem cesty má být audience u papeže Františka. I tento rys je podobný dvě dekády staré akci. Tehdy se Petřvalský setkal s papežem Janem Pavlem II.



„Když s vámi mluví papež, je to nepopsatelný pocit. Řekl mi, abych nadále sportoval a dělal to, co dělám. Tak se toho držím. Když tehdy na Svatopetrském náměstí rozhlásili, že jsem přijel, v davu se objevilo několik českých a slovenských vlajek. Byl to krásný zážitek,“ vzpomíná.

Na cestě do hlavního města Itálie bude expedice do 4. srpna, kdy je naplánované setkání s papežem Františkem. Vše ale bude podle Petřvalského záležet na zdravotním stavu Svatého otce, který nedávno prodělal operaci tlustého střeva.

Zpátky do Brna by mohla výprava dorazit o čtyři dny později. „Mým cílem je motivovat postižené a sportovce, které potkal podobný osud jako mě, aby se zapojili do běžného života prostřednictvím sportu. Aby překážky brali s nadhledem a optimismem,“ říká Petřvalský.