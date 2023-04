Jestli postavíte nové bloky elektrárny, chceme i silnici, požadují starostové

Plánovaná výstavba nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany těsně za hranicemi jižní Moravy má pomoct k vyšší energetické soběstačnosti Česka. Zároveň však působí těžkou hlavu lidem v okolí. Ti se obávají zvýšení dopravní zátěže, zejména náklaďáků pendlujících mezi elektrárnou a Brnem.

Starostové dotčených obcí ze Znojemska a Brněnska proto volají po nové silnici. „Chceme, aby stát podpořil dopravní obslužnost Moravskokrumlovska a Ivančicka. Na Vysočině se intenzivně připravují obchvaty, ale vůbec se neřeší doprava materiálu a pracovníků z Brna do elektrárny,“ apelují na jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) zástupci Moravského Krumlova, Ivančic i sdružení obcí Energoregion 2020 a Energetické Třebíčsko.

Starostové obcí, jichž se týká budování v Dukovanech, jsou znepokojeni.

Poukazují zejména na kritickou situaci na přetížených silnicích druhé třídy 152 vedoucí z jižních Čech kolem Dukovan k Brnu a 394 spojující Rosice s Ivančicemi. Zvlášť těžce pociťují automobilový ruch v Jamolicích v těsném sousedství elektrárny a také v Ivančicích, v obou místech navíc panuje předpoklad, že nákladní doprava ještě vzroste.

Z Rosic až do Znojma

Starostové se strachují, že současné silnice takový nápor nezvládnou a na trase návozu materiálu na stavbu nových bloků klesne kvalita života. „Lidé mají rozhodně velké obavy z navýšení dopravní zátěže, která je už teď vysoká,“ poukazuje starostka Jamolic Dana Jarolímová (nez.), jejíž obec se rozkládá podél silnice, což představuje také bezpečnostní riziko.

„Pamatuji si na výstavbu elektráren Dukovany a Dalešice v 80. letech, kdy docházelo doslova k ničení obcí nadměrnou dopravou. Nyní je nejvyšší čas připravit takovou dopravní infrastrukturu, která bude bezpečná a dobře poslouží,“ přidává se předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

Protože na dosavadní výzvy podle představitelů obcí zatím kraj ani stát patřičně nereagovaly, předložili vlastní návrh dopravního řešení, které zpracoval místostarosta Moravského Krumlova Vojtěch Kocáb (za Svobodné).

„Navrhl jsem výstavbu nové silnice, která by mohla vést z přivaděče z dálnice D1 u Rosic a končit ve Znojmě,“ odhaluje. Tato nová spojnice by podle něj regionu výrazně ulevila.

Ivančický starosta Milan Buček (STAN) navíc poukazuje, že pět kilometrů vzdálené Neslovice počítají v územním plánu s obchvatem, takže by pokračování této trasy dál a napojení na obchvat Ivančic bylo ideální variantou. Navržená silnice by mohla zkrátit dobu jízdy o asi patnáct minut a snížit dopravní nápor v okolí elektrárny.

Navíc se část její stavby může spojit s budováním plánovaného horkovodu z Dukovan do Brna, což podle zastánců přinese další výhody, hlavně snížení nákladů. V územních plánech dotčených obcí už je koridor pro horkovod zanesený.

Je to na dlouho, tuší hejtman

Jihomoravský hejtman upozorňuje, že řešení obchvatů obcí ležících u zmíněných silnic druhé třídy není v silách kraje. Téma ovšem nadhodil ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS).

„Starostům jsem slíbil, že to zmíním. Mělo to však čistě informativní podobu. Případné nové spojení Znojemska s Brnem znamená velký projekt, který by se nedělal jen kvůli Dukovanům. Lepší dopravní obslužnost tu skutečně potřeba je. A jestli má být řešena trasou s nájezdem u Rosic, je k diskusi,“ reaguje Grolich.

Právě proto ke zmíněné problematice zvažuje kulatý stůl s odborníky, kteří by rozhodli, zda má smysl, aby kraj zpracoval studii proveditelnosti. „Pokud se ukáže, že to smysl má, tak do toho půjdeme. Ale i tak půjde o běh na dlouhou trať,“ upozorňuje.

Radost z výstavby nových bloků jaderné elektrárny naopak mohou mít v Blučině jižně od Brna. Její obchvat je totiž součástí obřího projektu v Dukovanech. Sdružení obcí Energoregion 2020 přitom upozorňuje, že Blučina se nachází mimo návozní trasy a skutečný problém se odehraje západněji v místech, která řeší s hejtmanem.

Na stavbu nových dukovanských bloků už je vypsáno výběrové řízení, hotové mají být do roku 2036. Dostavba jednoho z největších energetických zdrojů v tuzemsku patří mezi nejmasivnější investice v novodobých dějinách Česka.