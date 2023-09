Družice z Brna se chystá na oběžnou dráhu, odhalí včas tornáda i tsunami

„Věřím, že mise SOVA zvýší prestiž České republiky a hlavně české vědy v zahraničí,“ oznamuje Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR při představení projektu v Brně.

Název SOVA je zkratkou pro družicové pozorování vln v atmosféře (Satellite Observation of waVes in the Atmosphere).

Mise by po roce 2028 měla trvat dva roky a měla by také zlepšit přesnost předpovědí blížících se tornád či turbulencí v letectví. Úkolem družice bude zkoumat procesy v atmosféře, konkrétně gravitační vlny, které ovlivňují klima a počasí na celém světě.

„Pro vylepšení dlouhodobé předpovědi počasí je potřeba zahrnout i proudění vzduchu ve vyšších atmosférických vrstvách, které je silně ovlivněno právě atmosférickými gravitačními vlnami, proto je potřeba zkoumat vlastnosti těchto vln,“ vysvětluje hlavní cíl mise Chum, který byl před sedmadvaceti lety u zrodu poslední velké české družice Magion 5.

SOVA z dílny brněnské společnosti OHB Czechspace by měla být větší než Magion 5, její budoucí hmotnost experti odhadují na 180 kilogramů.

Měření, při nichž bude SOVA schopna sbírat data, by měla probíhat ve výšce 60 až 300 kilometrů nad Zemí. Předpovědi klimatických změn jsou založené na stávajících klimatických modelech, ty ale často nestačí. Satelit SOVA může pomoci měření zlepšit, a to v globálním měřítku. Vědci na celém světě se snaží porozumět tomu, co se děje v atmosféře, a zjistit, jestli mohou klimatické signály zachytit co nejdříve. Tyto signály se mnohem zřetelněji než na zemském povrchu objevují právě vysoko v atmosféře.

„Potřebujeme přístroj, který nám bude podávat globální informace o tom, kde jsou gravitační vlny a kam se šíří, jakou intenzitu mají nebo kde shlukují svoji energii. Potřebujeme pochopit, jak tyto vlny fungují, abychom byli schopni vylepšovat klimatické modely,“ přibližuje Michael Bittner z Německého střediska pro letectví a kosmonautiku DLR.

Bittner zmínil také to, že existuje mnoho jednotlivých stanic určených k dlouhodobým měřením, ale velkým problémem je, že každá skupina má svůj vlastní přístroj a svá vlastní měřítka, takže je velmi těžké porovnat měření například z Argentiny s tím z Česka. „Družice SOVA by na oběžné dráze byla skvělá v tom, že nám může pomoct porovnat jednotlivé přístroje se satelitem,“ dodává Bittner.

Atmosferické vlny mohou způsobovat také zemětřesení nebo tsunami, před kterým by satelit mohl varovat. Vlny vyvolané tsunami by mohly být zjištěny v horních vrstvách atmosféry dříve, než zasáhnou pobřeží. „Vyvarujeme se tak falešných varování, protože jak to bývá, pokud lidi varujeme příliš často, tak neposlouchají,“ sděluje Bittnerova kolegyně Sabine Wüstová.

Přínosná budou i měření poruch v ionosféře, které mohou zhoršovat přesnost navigačních systémů včetně GPS. „Gravitační vlny jsou zodpovědně i za poruchy v ionosféře, která ovlivňuje šíření elektromagnetických vln, takže poruchy mohou ovlivňovat také signál z navigačních družic a způsobit tak zhoršení přesnosti navigačních systémů jako je GPS,“ říká Chum.

Součástí vědeckého zaměření satelitu je také měření radiace. „Poskytne významná data radiačního prostředí, tato měření přispějí k lepší ochraně astronautů nebo systémů ve vesmíru, ale také k předpovědi kosmického počasí, což má dopad třeba pro leteckou dopravu,“ odhaluje Iva Ambrožová z Akademie věd.

Společnost OHB Czechspace vyvíjí družici ve spolupráci s vědci z české Akademie věd a dalšími českými firmami pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA). V září proběhne vyhodnocení přípravy mise SOVA a ostatních projektů v rámci programu Ambiciózní projekty České republiky. Společnost by se po realizaci mise SOVA stala první vesmírnou firmou v České republice, která bude zodpovědná za celou misi – od stavby satelitu, přes jeho otestování, start na oběžnou dráhu či zajištění komunikace se Zemí, až po zpracování dat a jejich analýzu.