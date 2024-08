Na výstavišti v Brně začnou testovat doručování zásilek za pomoci dronů

Podle majitele inovační společnosti Luboše Lněničky je areál výstaviště vyhovující, protože dokáže simulovat reálné prostředí města, v němž se mají drony v budoucnu samy pohybovat. Doposud se lety zkoušely na letišti a v kryté hale.

„Nejdříve musíme ale vyřešit udělení výjimky od Úřadu pro civilní letectví,“ vysvětlil Lněnička, proč při představování dronů v úterý odpoledne s nimi ani se zavěšenými balíčky nepilotoval nad hlavami návštěvníků.

V testovacím provozu mají drony nad výstavištěm létat od letošního listopadu do ledna příštího roku se zásilkami do tří kilogramů a doletovou vzdáleností 15 kilometrů. Samotný areál má na délku zhruba kilometr.

V rámci něj budou rozmístěny takzvané helipady, což jsou 2,5 metru vysoké věže s přistávací plochou. Brněnský startup na projektu spolupracuje s technologickým gigantem, americkou společností Honeywell, jež má rovněž v Brně pobočku. S ní připravil navigační systémy právě pro veletržní areál.

Po otestování nad touto plochou Lněnička doufá v přesun zkoušek nad okrajové části Brna nebo mezi vesnice u Brna. I v tomto případě budou potřebovat posvěcení pro provoz.

Cesta ke skutečnému autonomnímu doručování zásilek, které by mělo být rychlé a levné, je ale ještě dlouhá cesta, zejména na straně legislativy a vyjasnění, kudy a jak budou moci drony létat, aby byla doprava bezpečná a zároveň hlukem nerušila lidi ani přírodu. Dnes mohou tyto letouny podle Lněničky maximálně do 120 metrů nad zemí.

„Momentálně je možné výjimku získat, ale dron musí být pořád pod dohledem operátora. My ale doufáme, že se nám to povede vyřešit a drony budou moci létat zcela autonomně,“ věří s tím, že v praxi to bude fungovat asi za deset let.

Do té doby je právě potřeba nejen vyřešit legislativu, ale i síť nabíjecích stanic a přistávacích ploch. Ta už mimochodem v Brně existuje, a to například na jedné z budov v kancelářském komplexu Vlněna.