VIDEO: Dron nad částí Brna rozprášil dezinfekci, dávka vydrží tři týdny

Městská část Brno-sever, kde se dron ve vzduchu pohyboval, si tak vyzkoušela, jak by mohlo vypadat dezinfikování větších nebo špatně přístupných ploch.

Stroj, s nímž létal pilot firmy Free Horizont Stanislav Hanzlík, nesl pět litrů dezinfekce. „Máme odzkoušené, že s nákladem vydrží ve vzduchu i dvacet minut. Dávka, kterou jsme aplikovali, vystačí na tři týdny,“ uvedl Hanzlík.

Ačkoli v Brně ve čtvrtek ráno poprchávalo, na dezinfekční účinek by takové počasí nemělo podle Hanzlíka mít vliv. „Překážkou je pro nás především vítr, pokud je silnější než 10 metrů za sekundu, déšť ani tak nevadí. Dnes navíc nešlo o vydatný déšť, který by dezinfekci smyl. Látka by měla odvést svou práci,“ ujistil.



Park Tišnovka, blízké Schreberovy zahrádky a zastávka Loosova byly prvním místem, kde firma, jejíž vývojářské centrum sídlí v Brně, rozprašování dezinfekce z dronu zkoušela.



„Jde zatím o testování, ale viděli jsme, že to mělo efekt. I kdyby nebylo nutné dezinfikovat venkovní prostranství kvůli koronaviru, může se to hodit při jiných příležitostech. Myslím, že je to mnohem účinnější a efektivnější průběh dezinfekce, než kdyby to měl někdo dělat ručně,“ zhodnotil starosta městské části Martin Maleček (SOL).



Podle něj se vyplatí dezinfekci aplikovat zejména na vyšších a nedostupných místech. Proto nechal Maleček vyzkoušet dezinfikování i repliky Kaplického Blobu - chobotnice na zastávce Loosova.

„Replika je vysoká, ruční čištění by představovalo problém. Takto ze vzduchu je to jednodušší. S firmou bychom rádi v budoucnu spolupracovali, pokud by čištění i v těchto místech bylo potřeba,“ doplnil Maleček.



O ceně se s firmou zatím nebavil. „Nabídli nám ukázkové rozprašování zdarma. Cenu jsem vůbec neřešil,“ přiznal starosta. O spolupráci by uvažoval ve chvíli, kdyby přišla další vlna onemocnění covid-19 a prostranství by se musela dezinfikovat.



„Další varianta je, že budeme v budoucnu chtít dezinfikovat lokalitu, v níž je koncentrace lidí velká. Akce ve veřejném prostoru se pořádají a pokud bychom měli potřebu mít místo čistší, určitě budeme jednat,“ dodal Maleček.



Drony se dají využít podle Hanzlíka nejen na dezinfikování. „Nemusí jen rozprašovat dezinfekci, ale třeba i přenášet materiál nebo třeba sloužit jako sledovací zařízení, protože je připojený na napájecí centrálu. Vydrží tedy mnohem déle než drony, které létají na baterie,“ upozornil Hanzlík.



Nejošemetnějším ze tří testovacích míst v Brně se ukázalo hned první - park Tišnovka. Dron se otřel o jeden z mladých stromků, manévr však pilot Hanzlík ustál. Další lety už zvládl bez problému.