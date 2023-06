Bude vás soudit bůh, křičeli odpůrci na rodiny, které přišly za drag umělcem

Na akci, kterou se organizátoři kvůli stížnostem a výhrůžkám rozhodli přesunout z Knihovny Jiřího Mahena do Kina Art, dorazili rozhořčení odpůrci ze strany PRO Jindřicha Rajchla či lidé, kteří na rodiče s dětmi křičeli, že je bude soudit Bůh. Část protestujících byli i středoškoláci.

Někteří odpůrci se neštítili ani hanlivých výrazů či nadávek vůči LGBTQ+ komunitě. Pobouřeně vysvětlovali, že tato akce je jen začátek a jestli se proti tomu neohradí, zajde to mnohem dál.

„Jsem zdravotní sestra a vím, že je to porucha, která má svoji diagnózu. Mně nevadí gayové ani lesby, vadí mi, že transvestita bude číst dětem pohádku,“ řekla jedna z protestujících Petra Rédová Fajmonová. Ta vešla ve známost už během covidové pandemie, kdy šířila dezinformace o vakcínách.

Před kinem kritizovala, že akce je placená z peněz Jihomoravského kraje, který na ni dal 600 tisíc korun, a proto by měl mít každý možnost vstoupit.„Chtěla jsem si to tam jít jenom poslechnout a zjistit, proč si tyto věci neužívá v kabaretu. Nikdo z nás se tam nejde prát ani dělat bordel,“ doplnila.

Mluvčí festivalu Šárka Strýhalová na to reagovala, že sice hejtmanství Pride Week podpořilo, na tuto konkrétní část programu ale z dotace nešla ani koruna.

„Atmosféra při čtení byla výborná“

Na čtení pohádek přímo do kina dorazila asi padesátka lidí, kapacitu tak naplnili na maximum. „Když jsem vešla dovnitř, měla jsem pocit, že jsem v jakési bublině, kde je všechno v pořádku. Byl to obrovský rozdíl oproti tomu, co se dělo venku,“ popsala dramaturgyně kulturního programu Pride Weeku Julie Dudová.

Čtení si pochvalovala i Klára Slivoně, která přišla se svým malým synem. „Pro mě to byl odpočinek, syn si tam pohrál s autíčky, vyslechl si pohádku a pak jsme si posvačili. Pohádka o tučňácích ho bavila, do zoo chodíme často, i když má radši žraloky,“ popsala s úsměvem. Po čtení si děti mohly prohlédnout knížku a pobavit se o ní.

Bezpečnost akce se organizátoři snažili zajistit vlastní ochrankou umístěnou u všech dveří, která kontrolovala totožnost návštěvníků a vpouštěla dovnitř jen pozvané. „Měli jsme strach o bezpečnost dětí a jejich rodičů, ale akce se nakonec moc povedla a atmosféra na ní byla výborná,“ dodala Strýhalová.