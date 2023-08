Za usmrcení chodkyně a motorkářů chtěli nižší tresty, soud to zamítl

Pod vlivem marihuany řídil loni v květnu osmadvacetiletý muž na Brněnsku mezi Vlasaticemi a Troskotovicemi. Kvůli agresivní jízdě a příliš vysoké rychlosti řízení nezvládl. Při vybírání levotočivé zatáčky najel celým autem do protisměru a srazil se s motorkou.

Srážka skončila tragicky dvěma úmrtími. Řidiče motorky i jeho spolujezdkyni náraz vymrštil a způsobil jim smrtelná zranění. Šofér auta vyvázl bez vážných zranění.

Okresní soud v Břeclavi jej poslal na pět let do věznice s ostrahou a na osm let zakázal řízení všech motorových vozidel. Muž se odvolal. Při středečním odvolacím řízení na krajském soudu v Brně možnost snížení trestu soud zamítl. „Nižší trest nepřipadá v úvahu,“ odmítla státní zástupkyně.

Soud zamítnutí odůvodnil tím, že osmadvacetiletý muž nehodu zcela způsobil a že trest rozhodně není příliš vysoký. Manželé, které muž při dopravní nehodě zabil, v tom byli nevinně. Jejich rodina měla naopak za to, že navržený trest je příliš nízký.

Kritizovali také přístup obžalovaného, kdy rodině napsal omluvný dopis až po pěti měsících od nehody a do té doby neprojevil žádnou lítost. „Jsem ráda, že paní soudkyně k případu přistoupila lidsky, a za to, jak zamítnutí odůvodnila,“ řekla sestra oběti. Dnešního jednání se viník nehody osobně nezúčastnil, údajně kvůli svému zdravotnímu stavu.

Řidič se zachoval bezcitně

Brněnský krajský soud se ve středu zabýval ještě jednou nehodou s tragickými následky. Stala se minulý rok v červnu v brněnské Seifertově ulici. Víc než osmdesátiletý řidič tehdy na přechodu pro chodce poblíž zastávky MHD srazil chodkyni. Ta se po srážce s přední částí auta a následnému pádu vážně zranila. V nemocnici pak starší žena zraněním po osmi dnech podlehla.

Za usmrcení z nedbalosti soud seniora odsoudil ke dvěma a půl roku vězení s tříletou podmínkou. K tomu mu udělil zákaz řízení na šest let. Muž se ale proti trestu odvolal a s obhájcem žádal nové projednání případu, nicméně krajský soud dnes odvolání zamítl.

„Kvůli bezcitnému chování řidiče jsme zvažovali i nepodmíněný trest, ale nakonec jsme od toho vzhledem k věku obžalovaného ustoupili,“ upozornil soudce Aleš Flídr.

Státní zástupkyně navíc při zasedání zmínila, že muž měl už v minulosti více záznamů v řidičské kartě a zpochybnila i jeho řidičské schopnosti. Senior řekl, že svého činu lituje.