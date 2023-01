Lidé ve Znojmě se při placení v autobusech diví, že nedostanou jízdenku

Co dalšího se mění Nové autobusy: Po městě jezdí 26 autobusů s průměrným stářím do devíti let, všechny klimatizované a nízkopodlažní.

Po městě jezdí 26 autobusů s průměrným stářím do devíti let, všechny klimatizované a nízkopodlažní. Výhodné jízdenky : Při placení ve validátoru člověk za den cestování ve Znojmě nedá víc než 40 Kč. Nabízí se třeba i jízdenka pro celé Podyjí za 100 Kč. Znojmo zavedlo výhodné 10+2, kdy cestující za 10 stejných měsíčních jízdenek dostane dvě bezplatně.

: Při placení ve validátoru člověk za den cestování ve Znojmě nedá víc než 40 Kč. Nabízí se třeba i jízdenka pro celé Podyjí za 100 Kč. Znojmo zavedlo výhodné 10+2, kdy cestující za 10 stejných měsíčních jízdenek dostane dvě bezplatně. Častější intervaly: Páteřní linka 804 jezdí dopoledne každých 15 minut místo stávajících 20, o víkendech každých 30 minut místo hodiny. Častější jsou i linky ve směru Melkusova a do Konic a Popic.

Páteřní linka 804 jezdí dopoledne každých 15 minut místo stávajících 20, o víkendech každých 30 minut místo hodiny. Častější jsou i linky ve směru Melkusova a do Konic a Popic. Rychlejší cestování: Nástup všemi dveřmi umožní zrychlit cestovní dobu.

Nástup všemi dveřmi umožní zrychlit cestovní dobu. Nové linky: Linka 806 nově obslouží Cínovou horu a Dům s pečovatelskou službou Vančurova, linka 807 jezdí k Obří hlavě u znojemské přehrady.