Doprava od domu k zastávce MHD v Brně skončila, podle zákona šlo o taxík

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při představování projektu Klikbus v polovině září prohlásila, že tato novinka, na níž Dopravní podnik města Brna (DPMB) spolupracoval se společností CITYA, má motivovat lidi, aby jeli MHD a nechali auto doma.

„Tam, kde to lidé mají daleko na zastávku a volí auto, budou mít k dispozici tuto službu,“ řekla.

Bezplatný provoz pro obyvatele Masarykovy čtvrti, kteří si speciální dodávku mohli zavolat pomocí mobilní aplikace, fungoval dva měsíce - do poloviny listopadu. Od té doby se vyhodnocují data, jaký byl vůbec o novinku zájem.

„Co je ovšem jasné už teď, je to, že nejsme tuto službu schopni provozovat v závazku veřejné služby bez patřičné změny legislativy. Ta dnes definuje dopravní obslužnost jednoznačnou trasou a seznamem zastávek,“ přiznal dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

Kdyby tak dodávky na zavolání fungovaly nadále, staly by se z nich fakticky komerční taxíky. Lidé by za dopravu od domu k zastávce platili tolik, kolik by si určila sama společnost jezdící s těmito vozy, a nebylo by možné nařídit akceptování šalinkarty nebo nákup lístku za cenu jako v MHD. Podle Seitla by v takovém případě dovoz dodávkami postrádal smysl.

Podle něj by pomohlo, kdyby zákon umožňoval, aby bylo na nějakém území možné mimo špičku nasadit menší dodávku místo autobusu, který v dané časy jezdí poloprázdný a jeho provoz je tak neefektivní. Podle něj by to mohlo zároveň řešit i nedostatek šoférů autobusů, na dodávku totiž stačí běžné „béčko“ jako na osobní auto.

„Apely na změnu legislativy jsou i z jiných měst, takže si myslím, že se o tom bude debatovat,“ sdělil Seitl.