Politici straší rušením lůžek v domovech pro seniory, krajská radní to odmítá

S ostrou kritikou přispěchali na sociálních sítích zástupci subjektů, které v končícím krajském zastupitelstvu nesedí, ale rádi by se do něj ve volbách dostali. Exhejtman Michal Hašek působící ve službách hnutí PRO, které je na jihu Moravy součástí předvolební koalice s SPD, vyzval zastupitele, aby takhle závažnou a údajně v naprosté tichosti připravenou věc odmítli v časovém presu před volbami řešit.

Podle Přísahy nejde o nic jiného než o tiché rušení některých sociálních služeb, přípravu na skrytou privatizaci, neprůhledné majetkové a podnikatelské záměry ohledně stávajících budov.

Ostrá slova ale zůstala jen vyťukaná na sociálních sítích. Přímo na schůzi, aby si také od vedení kraje vyslechl reakci, nikdo z kritiků nevystoupil.

„Dokument je pro nás velmi těžko skousnutelný oříšek, protože má být zastaveno přijímání seniorů do osmnácti zařízení, které mají být postupně rušeny. Za situace, kdy na jižní Moravě chybí dva až tři tisíce lůžek v těchto domovech, to považujeme za úplný výstřel. Vnímám ale jako podstatné, že aspoň vidíme, kterým směrem současná koalice směřuje. Chce připravit kraj o 1 800 míst pro seniory a o 1 800 sociálních pracovníků, kteří v zařízeních pracují,“ prohlásil před novináři lídr sociálních demokratů Břetislav Štefan. Na schůzi ale nemluvil.

Podle radní pro sociální a rodinnou politiku Jany Holomčík Leitnerové (Piráti) ovšem neznamená přijetí materiálu zrušení žádné sociální služby.

„Celou dobu jezdím jak do zařízení, tak na veřejná projednávání do obcí. Bavím se starosty právě o vzniku dalších služeb. Na materiálu se pracovalo několik měsíců, skrze transformační týmy působící v daných zařízeních je to komunikováno. Víc než dva roky mluvím s řediteli zařízení v zámcích o tom, jak dál poskytovat péči. Vědí, že prostředí není kvalitní, neodpovídá standardům poskytování služeb v roce 2024 a zároveň víme, že v takových zámcích není možné dělat další velké úpravy,“ reagovala radní.

Péče se proto postupně přestane poskytovat ve starých budovách osmnácti příspěvkových organizací. Tento krok se týká jak domovů se zvláštním režimem, například Emin a Habrovanský zámek, Paprsek, Zámek Břežany, tak domovů pro seniory. To je případ Černé Hory, Hostimi nebo Jevišovice, kde služba v nevyhovujících prostorech postupně skončí.

Žádná lůžka neubudou, slibuje radní

Klienti se z nich podle Leitnerové přesunou ale až v momentě, kdy pro ně budou nachystané prostory v moderních budovách. Do té doby potřebné přijmou i ve starých zařízeních. V průběhu transformace nemá být snížen celkový počet lůžek v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Podle ředitele břeclavského domova důchodců Davida Malinkoviče (SOCDEM), který je zároveň krajským zastupitelem, nicméně dnešní přijetí souvisejícího dokumentu přinese úbytek patnácti lůžek bez náhrady. „To, co koalice proklamovala, za půl hodiny porušila,“ kritizoval s tím, že už navíc tři roky v rámci krajské sítě chybí 140 lůžek v hodonínském domově seniorů S-centrum. Zařízení tehdy poničilo tornádo a dodnes není opravené, rekonstrukce začala teprve nedávno.

Leitnerová slova o zrušení patnáctky lůžek bez náhrady odmítla s tím, že v rámci krajské sítě vznikají jinde. „Kapacita se snižuje v rámci humanizace zařízení. Tam, kde byly třeba čtyřlůžkové pokoje se snižuje přirozeně, lůžka nebývají znovu obsazována, aby měli klienti i personál větší prostor. Není to tak, že bychom někoho vyhazovali na ulici. Lůžka nám v krajské sítí zůstávají. Existuje několik měst a obcí, které mají zájem právě o zřízení komunitní služby,“ poznamenala radní.

Opoziční zastupitelé žádali na schůzi stažení materiálu z jednání. Podle nich by o dalších plánech transformace měli rozhodnout až jejich nástupci, které voliči vyberou za dva týdny. Poukazovali také na údajně naprostou absenci projednání záležitosti, neřešil ji totiž ani sociální a zdravotní výbor.

„Projednali jste materiály se všemi zainteresovanými subjekty a veřejností daného regionu a místní samosprávou, jak jste slibovali? Předložení materiálu narychlo a dokonce jeho změna den před zastupitelstvem je nezodpovědné a podkopává důvěru všem zainteresovaným v celém procesu transformace,“ prohlásila opoziční zastupitelka Karin Šulcová (ANO). Proti obsahu samotného materiálu ale nijak neprotestovala.

Aktualizaci strategie transformace nakonec schválila koalice svými hlasy, z opozice byli pro pouze politici z Hlasu Moravy.