Trable na druhou. Brnu vedle stavební digitalizace přitížil i nový superúřad

Podle informací MF DNES řešili tento úkol úředníci řadu týdnů a zpočátku se jim kvůli novému systému digitálního stavebního řízení nedařilo vyřídit potřebné podklady, aby se řidiči mohli po estakádě projet.

„Po konzultacích se zástupci stavebního úřadu jsme podali žádost fyzicky v písemné formě,“ ilustruje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek, jak slibovaná digitalizace vypadá v praxi. Jedná se přitom pouze o jeden střípek z mnoha.

Třeba na mnoha školách se s blížícím se koncem letních prázdnin finišuje s opravami a dalšími stavebními pracemi. Zatím všichni doufají, že se vše podaří včas provést kolaudačním řízením. „Uvidíme, snad vše klapne,“ říká brněnská radní pro oblast školství Irena Matonohová (STAN).

Velkým projektem, který je potřeba stihnout do září, je kupříkladu přístavba na základní škole Sirotkova v brněnských Žabovřeskách. Podle starosty Filipa Ledera (KDU-ČSL) zde teprve budou podávat žádost o kolaudaci. „Doufáme, že vše proběhne v pořádku,“ oznamuje.

Paralelně ve dvou systémech

Mnozí politici zase spoléhají na to, že stavby zahájené ještě za platnosti starého stavebního zákona před letošním červencem se budou řešit v původním systému, který je podle úředníků spolehlivější a rychlejší. Jenže jak ukazuje případ z Tomkova náměstí, komplikace s vyřízením dokumentů nastávají i u staveb, které jsou v běhu už několik let.

„Na jednu stranu totiž jedete podle starého stavebního zákona a ve starém systému, ale druhou věcí je, že dotčené orgány jako hasiči nebo hygiena se vám v kolaudačním nebo jiném řízení už mají vyjadřovat jen digitálně novou cestou, takže vše vedete paralelně ve dvou systémech,“ poukazuje hlasitý kritik problematického nového systému a starosta brněnských Židenic Petr Kunc (nez. ), který je vystudovaný stavař.

„My sami ani nemůžeme zkolaudovat školu. Vyšší odborná škola v Šámalově ulici se má v září otevřít v nových prostorách, ale v systému žádost o kolaudaci nelze odkliknout. Stavební práce budou hotové, vše se tam už stěhuje, ale stále není jasno, co bude,“ upozorňuje starosta na svízel, kterou už několik týdnů řeší.

Potíže s portálem stavebníka mají i krajští silničáři. Přes něj se jim žádost o souhlas s otevřením silnic podat nepodařilo, a tak to řešili datovou schránkou. V jednom případě se už podařilo povolení získat, u opravovaného průtahu Vracovic na Znojemsku zatím ne. „Žádost jsme podávali s dostatečným časovým předstihem, tak doufáme, že ji do konce srpna budeme mít kladně vyřízenou,“ sděluje za krajskou správu a údržbu silnic Monika Švehlová.

Čekání i dva měsíce po lhůtě

Kritika na resort ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) se valí z mnoha stran. Ve středu ji opětovně schytal v Senátu, spílají mu také starostové, kteří musí dennodenně řešit komplikace s úředníky. „Obecně můžeme říct, že kolaudační řízení běží v novém systému velmi pomalu,“ podotýká starosta Kyjova František Lukl (nez. ), jenž je zároveň šéfem Svazu měst a obcí.

Ve svém regionu o riziku, že by třeba nějaká škola nemohla po opravách kvůli nevyřízené kolaudaci otevřít, neví, od starostů z jiných částí republiky ovšem obavy zaznamenává. Pokud se aktuální zádrhele nepodaří odstranit, bude Svaz měst a obcí podle Lukla žádat vládu a parlament o návrat k původnímu systému.

Brno si nastalé patálie ještě zkomplikovalo tím, že od začátku července sloučilo stavební úřady z jednotlivých městských částí do jednoho centrálního.

V Novém Lískovci tak už dva měsíce po uplynutí lhůty čekají, zda a kdy získají stavební povolení na parkovací dům pro téměř 190 aut. Tamní starostka Jana Drápalová (Zelení) by chtěla, aby na podzim energetici provedli potřebné přeložky sítí a na jaře mohla začít samotná stavba. „Jinak bychom to celé museli posouvat do další stavební sezony,“ upozorňuje.

Tajemník brněnského magistrátu Oliver Pospíšil označuje těžkosti spojené s novým centrálním úřadem za porodní bolesti, které budou během pár týdnů odstraněny. „Je to poměrně individuální. Někdo z úředníků si stěžuje, jiný jede jako pila,“ popisuje. Žádostí podaných do konce června podle starého zákona se však na úřadě nahromadila velká kupa a podle tajemníka může trvat klidně až dva roky, než se je podaří úředníkům všechny vyřídit.

V takové situaci je podle Kunce nereálné postupně připravovat další stavby. Projektanti, které si úřady najímají na vypracování dokumentací, se totiž podle něj nebudou chtít ve smlouvách zavazovat k určitým termínům na vyřízení stavebních povolení, které mají kolikrát sami na starosti, a tak případná dohoda může skončit fiaskem.