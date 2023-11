V Americe tak hezká discgolfová hřiště nenajdete, říká nejlepší český hráč

K čemu jsou ta zvláštní kola s řetězy a košíkem na krajích luk, lesů či uprostřed parku? Nad tím dumal už nejeden návštěvník zámeckého parku v Moravském Krumlově či na dalších jedenácti místech v Jihomoravském kraji. Nejde o žádné značky či zařízení lesníků. Je to sportovní náčiní pro discgolf.

Princip discgolfu je v zásadě stejný jako v klasickém golfu. Z počátečního odpaliště se snažíte co nejmenším počtem ran, respektive hodů, dopravit disk do finálního koše. V cestě vám ale stojí nejen vaše zručnost, ale také stromy, keře, vodní plocha nebo zrádný vítr.

Stejně jako golfisté mají discgolfisté různá náčiní. „Žádné sedmičky železa u nás nehledejte, názvy si ale půjčujeme. Oni mají různé hole, které také rozdělují na drivery pro dlouhé odpaly, midrange disky pro střední vzdálenosti a puttery pro zakončování do jamky. My na to máme různé disky. Driverem hodíte i přes 150 metrů,“ vysvětluje nejlepší český discgolfista Jakub Semerád.

27. listopadu 2015

V Česku disciplína, která patrně vznikla jako spojení golfu s házením létajících talířů, nabírá na popularitě a jižní Morava v tom hraje velkou roli. „Moravský Krumlov je zcela jistě mezi třemi nejhezčími hřišti v Česku. A jelikož se nyní na konkurenčním hřišti v Hostačově na Vysočině změnil majitel, nebojím se říct, že je Moravský Krumlov nyní nejhezčí u nás,“ hodnotí Semerád.

Park za zámkem, proslaveným coby domov Slovanské epopeje Alfonse Muchy, je krásný sám o sobě. Discgolf vás ale „donutí“ si jej projít opravdu celý, nachodíte a naházíte dva kilometry a ani si toho nevšimnete. Navíc zadarmo.

Terén se neustále mění

„Má to tam své kouzlo. Krásný zámecký park se starými stromy, keři a změnou terénu dává možnost vzniku různorodých jamek s unikátními problémy. I profíci mají raději, když je hřiště v lepším prostředí. V Krumlově jednou házíte do kopce, podruhé z kopce dolů, potřetí do úzkého údolí. Je to různorodé, a tím to baví jak začátečníky, tak profesionály,“ říká Semerád.

Spojené státy coby kolébka discgolfu nabízí tisíce hřišť, podle české jedničky a také vítěze neoficiálního mistrovství světa v puttování, tedy ve finálních hodech na koš, takto přírodně lákavé herní plochy jsou však za mořem jen hodně zřídka.

„V Americe tak hezká hřiště příliš nenajdete. Typicky jsou koše někde na louce. Amerika je ale obrovská, takže i tam mají moc krásná hřiště. Většina z nich je ale zpoplatněná, což v Evropě není zvykem. Na hřišti, kde hrajeme velký turnaj, se platí 18 dolarů za jedno kolo s 18 jamkami. Díky tomu si pak oni mohou dovolit větší úpravy. Na druhou stranu otevřená hřiště zase lákají tou volnou dostupností,“ přemítá čtyřiadvacetiletý reprezentant.

Zájemcům o discgolf také věnuje základní rady. „Nehrajte driverem, byť to samozřejmě u profíků nebo pokročilých hráčů uvidíte. Já první rok hrál jen jediným diskem, což byl putter. Tím jsem ale odstranil všechny proměnné disků, protože ten létá jen jedním směrem, rovně. Díky tomu jsem se naučil pořádně techniku hodu,“ odhaluje profík.

„Také pamatujte, že je to sport, rozcvičte se před hrou. No a poslední tip je, aby hráči používali celé tělo, a ne jen ruku. Když to budete hrát jen rukou, zaprvé vám to nikam moc nedoletí, a ještě si přivodíte nějaké zranění. A to by byla škoda, discgolf je hezká zábava,“ vzkazuje Semerád.