VIDEO: Centrum Brna zažilo očistu. Dezinfikovaly se sloupky, lavičky i koše

„Je to speciální ekologická dezinfekce do potravinářských provozů, kterou pracovníci firmy AVE postřikují nejen plochy ulic a dlažbu, nástupní ostrůvky a zastávky MHD, ale i všechna místa, kterých by se lidé mohli dotknout – lavičky, odpadkové koše, sloupky, kola, koloběžky,“ popsala mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová.

Z náměstí Svobody se čističi ve speciálních oblecích chystali přesunout přes Českou a Masarykovu ulici k přednádraží. Vydezinfikují i halu hlavní vlakové stanice a ulici Mlýnskou v okolí sídla Armády spásy, kde se shromažďují lidé bez domova.

Další plánovanou oblastí k vyčištění je Mendlovo náměstí. „Dnes a zítra potřebujeme zjistit, kolik roztoku spotřebujeme a jak dlouho očista potrvá, abychom mohli naplánovat další postup. Pokud bude jeden vůz o dvou lidech málo, jsme schopni zajistit další,“ doplnila Dobešová.

Radnice na dezinfekci vyčlenila z rozpočtu zatím 100 tisíc korun. V případě potřeby je však připravena uvolnit další peníze.

„V centru města stále vidíme občany, kteří spadají do rizikových skupin. Doufám, že i díky tomuto opatření zůstane počet infikovaných na nízké úrovni,“ podotkl místostarosta městské části Brno-střed Martin Landa (za ANO).