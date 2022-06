Developeři platí Brnu už rok desátky z výstavby, pravidla však pokulhávají

„Vnímám pozitivně, že pravidla vznikla, ale teď se mi zdá, že praktickou aplikaci provází docela velký zmatek,“ uvádí ředitel brněnské developerské společnosti Trikaya Dalibor Lamka.

Naráží právě na to, že není zcela jasné, co je možné podle pravidel zahrnout pod nepeněžité plnění a nahradit tím poplatek městu, nebo jej alespoň snížit.

Trikaya plánuje velkou výstavbu pod brněnskými Hády, kde naráží na neshody s magistrátem u plánované mateřské školy. „Říkají, že si od nás nemohou vzít takový objekt ani za korunu, protože stavba by nebyla veřejně vysoutěžena, když ji postavíme sami,“ přibližuje Lamka. Firmu to tak zdržuje. Neví, zda má školku připravovat, nebo ne.

Podobně se k pravidlům po roce fungování vyjadřuje i ředitel další brněnské developerské společnosti Impera František Šudřich.

„Rádi bychom výstavbu občanské vybavenosti řešili sami, ale v současnosti to není možné. V tomto bodě se schválené zásady nedodržují. Často tedy dodatečnou občanskou vybavenost stavíme, například dětská hřiště, veřejná prostranství se zelení, a k tomu ještě platíme městu příspěvek. To považujeme za velké selhání pravidel,“ prohlašuje Šudřich.

Za rok pětatřicet smluv

S Brnem jeho firma uzavřela už celkem šest smluv, na jejichž základě mají zaplatit do fondu města „desátek“ bezmála 29 milionů korun.

„Pro naše projekty to není zanedbatelná částka a pochopitelně se promítá do cen bytů,“ doplňuje ředitel Impery, jenž je i členem správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů.

Brno za rok fungování pravidel uzavřelo už celkem pětatřicet smluv o spolupráci, na základě nichž mají developeři městu do fondu poslat více než 280 milionů korun.

„To mě překvapuje, že je ta částka tak vysoká. Počítal jsem s tím, že více se půjde cestou, kdy budou sami investoři vybavenost stavět,“ popisuje další brněnský stavitel a místopředseda asociace Tomáš Kaláb.

Osobně dosud žádnou smlouvu na základě zásad s městem neuzavíral. Přesto však také vnímá, že aplikace pravidel v praxi kulhá, a to především ze strany města.

Brno totiž z fondu zatím příliš mnoho neproinvestovalo, což developer Šudřich také kritizuje. „Město přitom požaduje, abychom peníze složili na účet co nejdříve. To nám v současné situaci extrémně vysokých úroků zbytečně prodražuje naši výstavbu,“ říká.

Město proinvestovalo desetinu

Developeři už z více než čtvrt miliardy odvedli do fondu asi 40 milionů, město ale reálně využilo ani ne desetinu.

„Je to málo, protože se zatím projektuje. Až se rozjede výstavba, bude se čerpat více,“ vysvětluje brněnský radní pro investice David Grund (ODS). V přípravné projekční fázi je například stavba sedmitřídní mateřské školy ve Starém Lískovci, kde plánují soukromí investoři stovky nových bytů.

Grund ale odmítl, že by na sebe s podnikateli naráželi a nedokázali se na ničem domluvit. „Jsou to spíš jednotlivosti,“ mírní neshody s developery na tom, co se může započítat vůči poplatku, a co ne.

„Hlavní je, že se podařilo nastavit férové podmínky pro všechny a už se to neřeší individuálně,“ vyzdvihuje přínos pravidel. Sám neví o tom, že by zásady, které jsou stále spíš v rovině dobrovolnosti než povinnosti, někdo z investorů nechtěl dodržovat.

Podobně mluví i jeho kolega z brněnské rady Filip Chvátal (KDU-ČSL), jenž má na starosti územní rozvoj. „Funguje to velmi dobře, ale to, že by někdo něco nezapočítal, je pro mě nová informace. Je to také potřeba hodnotit projekt od projektu,“ poznamenává.

Oba politici míří k tomu, že si developeři údajně někdy chtějí poplatek odpustit i za něco, co by podle města neměli. Jinými slovy tak mluví o nejasnostech ve výkladu, které zmínil i Lamka z firmy Trikaya. Dnes se totiž ve schválených pravidlech píše jen obecně o veřejné infrastruktuře nebo veřejných službách s odvoláním na jednotlivé zákony.

Podle Grunda se v tuto chvíli vyhodnocuje roční fungování zásad a naznačil, že se chystají i úpravy. Právě i na základě dosavadních zkušeností a nejasností, na něž obě strany při jednáních naráží.

Developeři by se rádi nad pravidly s představiteli města sešli v co nejkratší době, aby i úpravy nastaly co nejdříve. Zároveň ovšem přiznávají, že se to s velkou pravděpodobností do voleb nestihne i kvůli blížícím se prázdninám a že budou muset počkat na nové vedení Brna.