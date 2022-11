Chcete cestu k zastávce? Povolte mi výstavbu, tlačí developer na Brno

Že tak učiní, přitom majitel developerské společnosti Karel Navara sliboval už dávno. Před dvěma lety například pro MF DNES tvrdil: „V současnosti společnost ČEVS provádí veškeré právní kroky ve vztahu k dotčeným orgánům s cílem dílo zkolaudovat. Předpokládáme, že celá záležitost bude v příštím roce dokončena.“

Přesto je silnice, po níž by mohly jezdit trolejbusy přímo k bohunické nemocnici, stále majetkem developera. „Je to opravdu složitá problematika. Nedokážu odpovědět, kdy to reálně předáme,“ říká Navara nyní.

Ještě před dokončením stavby se už přitom začal v okolí poohlížet po dalších parcelách. Jak MF DNES zjistila z katastru nemovitostí, už v roce 2015 získal nedaleký pozemek o rozloze více než 10 tisíc metrů čtverečních, kde by chtěl postavit dalších zhruba 290 bytů.

V aktuální „vyčkávací“ partii má navíc nad vedením Brna navrch. Město totiž dosud nebylo schopno vybudovat u zastávky terminál, takže vlak fakticky zastavuje v polích a chodník k místu vede jen díky investici železničářů.

„Město se s investorem snaží dlouhé roky domluvit, ale on vůči němu nepostupuje korektně. Já na jeho straně necítím vůli vše co nejrychleji dokončit a předat. Dá se předpokládat, že má zájem získat další výhody,“ sděluje starosta Starého Lískovce Vladan Krásný (ODS). Navara se hájí tím, že od roku 2008, kdy získal stavební povolení, se poměrně výrazně změnila legislativa, což situaci komplikuje.

Několik verzí územního plánu

Zásadním problémem však je fakt, že předchozí představitelé Brna nijak smluvně neošetřili, kdy developer městu cesty předá a jaké případné pokuty na něj při nesplnění termínu dopadnou. „Vedení Brna patrně v té době nepředpokládalo problém s převodem komunikace,“ podotýká Radka Loukotová z tiskového oddělení magistrátu.

Myšlenku využití ulice U Leskavy jako spojnice k budoucímu terminálu MHD mezitím brněnští politici opustili a místo ní plánují zcela novou cestu, která vede v těsném sousedství ještě nezastavěné Navarovy parcely. „On tu ulici nechce předat, Brno je do této situace dohnáno,“ prohlašuje starosta brněnských Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL).

Daná lokalita sice katastrálně spadá pod sousední Starý Lískovec, Bohunic by se však podle Crhy výstavba stovek nových bytů také výrazně dotkla, protože se zatíží doprava.

Velké tlaky na to, k čemu desetitisícová parcela se zelení v budoucnu poslouží, jsou patrné i v jednotlivých návrzích nového územního plánu. Zatímco v tom prvním byla celá plocha určena vyloženě k bydlení, ve druhé se z ní stala smíšená obytná, aby zde mohly vzniknout i obchody a služby. Ve třetí a dosud poslední verzi se na většinu pozemku vrátila zeleň a výstavba je umožněna jen zhruba na třetině až polovině plochy. „Výsledná podoba funkčního uspořádání vzešla z pokynu brněnských radních,“ informuje městský architekt Michal Sedláček.

To se nelíbí Navarovi. „Argumentovali tím, že chtějí nechat nějaké plochy zeleně, ale proč si vybrali jen můj pozemek? Proč celou řadu vedlejších nechávají v ploše pro bydlení, ale jen můj mají v několika variantách?“ hartusí investor.

Memorandum o spolupráci

Zejména ze Starého Lískovce a Bohunic ovšem zazníval nesouhlas s tím, aby v místě byla umožněna tak velká zástavba. Vedení obou městských částí by skouslo variantu, jaká je v aktuálním návrhu, nicméně něco poněkud odlišného se následně objevilo v memorandu o spolupráci s developerem, jež brněnští zastupitelé projednávali letos v červnu a které se týká zmiňovaného alternativního napojení budoucího terminálu MHD. I v tomto případě totiž město potřebuje pozemky developera.

„Vlastník zdůrazňuje, že jakákoli jeho aktivita směřující k podílení se na výstavbě alternativního napojení bude pochopitelně možná až v okamžiku realizace skutečné výstavby a poté, co vlastník docílí zařazení jeho pozemku v novém územním plánu jako plochy smíšené obytné s možností realizovat projekt vlastníka,“ stojí v memorandu.

Jinými slovy: dokud nebude celý pozemek určen k bytové zástavbě, developer na Brno nepřevede potřebné parcely na stavbu silnice k zastávce.

„Neblokuji a nikdy jsem neblokoval městu jeho záměr. Nabízel jsem zdarma jak současnou příjezdovou cestu, tak nemalý finanční podíl na vybudování alternativního napojení,“ zdůrazňuje Navara. V dokumentu se píše o podílu až 25 milionů korun ze strany soukromníka, podle Crhy ovšem můžou být náklady na silnici i víc než čtyřnásobné.

Memorandum, které by mělo obsahovat i závazek, dokdy získá Brno do svého vlastnictví ulici U Leskavy, zastupitelé na červnové schůzi sice neschválili, definitivně v koši však také neskončilo. „V brzké době bude materiál předložen novému vedení města, které určí další postup,“ říká Loukotová s tím, že se rovněž připravuje změna stávajícího územního plánu tak, aby developer mohl parcelu zastavět.