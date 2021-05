Developer oživil výstavbu, proti níž místní bojovali. Brno nic nenamítá

Dnes kolem zelené plochy v Bednaříkově ulici v brněnské Líšni parkují auta. Jenže pozemek se vzrostlými stromy není města, jak by se mohlo zdát. Patří developerovi, který zde plánuje postavit polyfunkční dům, což se sousedům z blízkých bytovek nelíbí.

Není to přitom poprvé, kdy se zastavění této parcely řeší. Už dříve tu chtěl jiný developer vybudovat několikapodlažní dům, nakonec však od Brna nedostal potřebné pozemky, aby mohl ten svůj dobře napojit na okolní silnice. Od té doby uplynulo pět let a nový investor to na magistrátu zkouší znovu.

A na rozdíl od situace v roce 2016 mu politici z vedení Brna zatím vycházejí vstříc. Pozemek zeleně v těsném sousedství stávajícího sídliště totiž i v návrhu nového územního plánu ponechali jako místo pro zástavbu, přestože to místní obyvatelé ani městská část nechtěli. Nový územní plán chtějí brněnští zastupitelé schvalovat v první polovině příštího roku.

Nedává to smysl, protože nebytové prostory, které by tady měly vzniknout, je problematické obsadit i jinde v Líšni. Břetislav Štefan starosta Líšně

Líšeňský starosta Břetislav Štefan (ČSSD) magistrátu vytýká, že u jedné z mála sporných lokalit v jeho městské části jde na ruku developerovi.



„Doteď jsem neviděl konkrétní projekt zástavby. Nedává to ani smysl, protože nebytové prostory, které by tady v rámci polyfunkčního domu měly vzniknout, je problematické obsadit i jinde v Líšni,“ podotýká s tím, že v minulosti parcela patřila městu. Jenže to ji v 90. letech prodalo soukromníkovi, který chtěl postavit menší přízemní cukrárnu, k čemuž nikdy nedošlo.

Riziko žaloby o desítky milionů korun

Brněnský radní Filip Chvátal (KDU-ČSL), který má na starosti územní rozvoj, tvrdí, že se po diskusích s místními klonil k vypuštění zástavby na tomto pozemku z připravovaného územního plánu. Rada však rozhodla jinak.

„Bohužel by se město vystavovalo riziku žaloby za náhradu škody ve výši desítek milionů korun. Šlo by o vynaložené prostředky investora na přípravu stavby v takzvané dobré víře, která byla v souladu se současným územním plánem,“ vysvětluje Chvátal.

Lidé z okolních domů poslali na brněnský magistrát petici se zhruba 700 podpisy, aby se město nezbavovalo pásu pozemků, které developer potřebuje k zajištění vjezdu do plánovaných podzemních garáží. Obyvatelé totiž mají obavy, že výstavba zhorší komfort jejich bydlení.

„Zvýšila by se doprava, stávající domy by byly touto šestipodlažní budovou zastíněné. Navíc by v ní neměly být služby v podobě obchodů, ale kanceláře, takže by to místním ani nic nepřineslo. Ubytování by pak mělo být spíše krátkodobého charakteru než klasické bydlení,“ popisuje iniciátor petice Vítězslav Jankových.

Společně s dalšími se však od brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) dočkal jen vágní odpovědi, která se dá shrnout tak, že vše záleží na rozhodnutí zastupitelů a že součástí materiálu při projednávání prodeje pozemků bude i petice. Zatím se však o prodeji nejednalo, protože developer ještě nepodal žádost se všemi potřebnými stanovisky.

Obyvatelé ze sousedství situaci bedlivě sledují a chtějí být ve střehu, aby se případného jednání zúčastnili. „Chceme také napsat zastupitelům, které jsme volili, abychom je s celou situací seznámili a vysvětlili jim, že si nepřejeme, aby město pozemek prodávalo,“ sděluje Jankových.

Redakce MF DNES oslovila i jednatele developerské společnosti Emotionstep Milana Kříže s dotazy na podobu zástavby i reakci na obavy místních. Firma však na otázky neodpověděla.