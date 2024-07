Dětský hospic má i místnost k rozloučení. Nese odkaz zemřelé holčičky Julie

„Připravujeme ambulanci paliativní medicíny a unikátní hospicové pobyty pro možnost prožití závěrečné fáze onemocnění dítěte,“ přiblížila Radka Vernerová, ředitelka Domu pro Julii. „S nabídkou míst v Domě pro Julii jsme primárně oslovili naše současné klienty, poté jsme rezervace otevřeli pro ostatní,“ konstatovala.

Hospic nabídne služby, díky nimž si rodiče dětí odpočnou a naberou síly.

Výstavba stála 185 milionu korun a hlavním investorem se stalo město Brno, které poskytlo nadaci pozemek v Králově Poli. „Původní plán byl takový, že pouze zařídíme pozemek. Nakonec jsme darovali 100 milionů korun,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Zbytek potřebných financí získalo město z dotací. Provozující nezisková organizace je v budově v bezplatném pronájmu; veškeré vybavení, provoz a multidisciplinární tým platí z příspěvků dárců.

V tuto chvíli je možné přispět v nové internetové sbírce, a tím podpořit provoz dětského hospice. Dům pro Julii pravidelně dostává prostředky mimo jiné z dobročinného obchodu, který zůstává nadále otevřen v brněnské Bystrci.

Dům pro Julii Organizace se od roku 2020 věnuje terénním službám přímo v rodinách klientů. Svými službami pokrývají celý Jihomoravský kraj. Nabízí taky poradnu pro rodiče, sourozence a blízké nemocných dětí. S nově postaveným domem rozšířili personál o deset pracovníků. Příběh Domu pro Julii následuje Nadace rodiny Vlčkových v Praze. Za pomoci veřejnosti tam proměňují usedlost Cibulka, na jejímž místě v roce 2026 bude stát Centrum dětské komplexní péče s paliativním přístupem.

Slavnostního zahájení provozu se zúčastnila i Petra Trnková, maminka zemřelé Julie, po které jsou nadace a nová stavba pojmenovány. „Mísí se ve mně dojetí, trochu smutek, ale převládá pocit naděje. Naděje, že rodiče ve stejné situaci, jako jsme byli my, když Julinka zemřela, nebudou zažívat totéž. Že rodiče dětí budou moct prožít pocit klidu,“ svěřila se.

Komplex nabízí kromě odlehčovacích pokojů pro klienty i místnosti s arteterapií, muzikoterapií, bazénem nebo kinosál. „Některé děti neměly nikdy možnost koupat se se svými zdravými sourozenci, tak se jim to tady splní,“ přiblížila Renata Kellnerová, která má v Domě pro Julii na starost vybavení a spuštění provozu. Většinu vybavení získává nadace z druhé ruky z řad veřejnosti. Aktuálně čekají třeba na dárce projektoru, aby mohli finálně vybavit audiovizuální sál.

Pro ty rodiče, kteří mají zájem s dětmi v domě zůstat, je vyhrazené celé třetí patro budovy s šesti oddělenými pokoji. Pokud se ovšem rodiče od svých dětí nebudou chtít vzdálit, mají možnost přespat v jeho blízkosti na vedlejším lůžku.

Rodiny budou mít možnost setrvat se svým dítětem v pokoji posledního odpočinku, který je vybaven samostatným vchodem pro pohřební službu. Dřevěnou brankou v zahradě pokoje může následně opustit areál i rodina. „Pamatuji si, když jsem odcházela po úmrtí dítěte z nemocnice, a musela jsem se tam vrátit zaplatit poplatek. Už jsem tam rozhodně nechtěla být. Z pokoje posledního rozloučení jsem nadšená,“ ocenila Trnková.

Vizáž domu souzní s přírodním okolím parku na Kociánce, v jehož sousedství je postaven. „Kromě zjevných nároků, které musí hospic splňovat, ať už se jedná o bezbariérovost nebo zdravotnická specifika, bylo pro nás při navrhování domu důležité přinést do něj vnitřní klid, vyrovnanost a pokoru,“ okomentoval prostor architekt projektu Tomáš Págo.

Deset dětských pokojů v přízemí budovy obklopuje venkovní atrium se vzrostlými stromy. Každý z pokojů má velké prosklené okno s výhledem do prosluněného prostředí.

„Přijímáme děti ve stabilizovaném stavu. To, co běžně zvládne rodina, děláme potom my. Od zdravotní a sociální péče, například podávání léku, stravy, hygienu, až po společenské aktivity, jako je zpěv nebo hraní her, či rehabilitaci a další terapeutické aktivity,“ vysvětlila koordinátorka odlehčovací služby Lucie Koudelová. Dodala, že se péče přiblíží co nejvíce režimu klientů. „Pokud je dítě zvyklé vstávat doma v deset hodin, u nás to bude mít stejně,“ popsala filozofii Domu pro Julii.

Paliativní péči si rodiny zaplatí samy, velkou část provozu ovšem financují dary veřejnosti. Veškerá péče i se stravou pro děti vyjde na 1 200 korun za noc, přespání pro člena rodiny potom na 500 korun. Ubytovací doba je minimálně jeden týden, maximálně však tři týdny.