Učni měli na exkurzi šikanovat děti z výchovného ústavu, věc prověřuje policie

Děti ve věku mezi osmi a třinácti lety měla „postrašit“ pětice učňů ze Střediska výchovné péče z Moravského Krumlova, čtyři z nich mají trestní minulost a soudem nařízenou ochrannou výchovu.

„Pan učitel nám řekl, že je potřeba vystrašit kluky z nějakého domova, kteří dělají bordel. Že je nemáme moc bít, ale použít přiměřené násilí. Prostě jim vysvětlit, aby poslouchali, chovali se slušně, jinak že dopadnou jako my,“ říká v článku Seznam Zpráv jeden z učňů.

„Toho největšího, který zlobí nejvíc, jsme měli vzít a profackovat. A za to strašení jsme měli slíbenou krabku cigár,“ dodává.

Podle svědectví učňů se „výchova“ odehrávala za zavřenými dveřmi, učitelé čekali venku. „Nejdřív jsme na ty borce křičeli. Vulgarity. Nadávali jsme jim. Říkali jsme jim, že se nemají chovat tak, aby neskončili jako my v pasťáku. Děti začaly hned brečet, bály se,“ vypráví druhý z nich. Dětem měli uštědřit facky do obličeje i kopance. Dětem se pak s pláčem podařilo utéct na chodbu.

Ředitel višňovského výchovného ústavu Vladislav Popelka nechtěl o kauze mluvit, protože jde o nezletilé děti, ale popřel, že by se cíleně někomu ubližovalo.

„Nechápu, kde se ta kauza vzala, je to absolutně nesmysl, smyšlené a překroucené. Nikoho nemučíme a s nikým neděláme experimenty. Samozřejmě se nebudeme ve společnosti tvářit, že šikana neexistuje, ale rozhodně ne v našem zařízení, do tohoto by žádný učitel nešel, proč by sám sobě přidělával starosti a problémy?“ uvedl Popelka pro portál iDNES.cz.

Do výchovného ústavu ve Višňovém přijde na kontrolu školní inspekce

Že probíhají exkurze, je podle něj povinnost ústavu. Zdůrazňuje, že jeho podřízení jsou profesionálové, kteří pomáhají raněným dětem s traumaty bez rodiny.

„Pošlapává se práce těch, kteří nad rámec svých povinností s děckama tráví i volný čas. A teď někdo moje lidi, kterým se pomoc druhým stala povoláním, osočuje. To víte, že jsem z toho nešťastný. I mně chodí maily, že jsem zrůda a snad shniju v kriminále,“ dodal ředitel ústavu.

Server Seznam Zprávy ale odkazuje na nahrávku pořízenou jedním z pedagogů bezprostředně po události, která svědčí o tom, že se mezi nimi o události mluvilo. „To jsou děcka normálně z rodin. Kdyby se jich někdo zeptal a ony přiznaly, že je u nás zmlátili, je to na ostudu,“ zaznělo v záznamu.

Případem se už zabývá policie, což portálu iDNES potvrdil krajský policejní mluvčí David Chaloupka. „Případ je momentálně ve fázi prověřování a to je vše, co se k tomu dá momentálně říct,“ uvedl.

Zřizovatelem výchovného ústavu ve Višňovém je ministerstvo školství. Na dotaz portálu iDNES.cz odpověděla mluvčí resortu Aneta Lednová: „Ve VÚ Višňové bude 6. 12. 2022 zahájena plánovaná periodická kontrola České školní inspekce. MŠMT nedisponuje informací o podaném trestním oznámení, nemůže proto uvedené komentovat. Pro další informace se můžete obrátit na Policii ČR. “

Vedoucí moravskokrumlovského Střediska výchovné péče Pavel Psota na dotazy portálu iDNES.cz nereagoval.