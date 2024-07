Farmáře popuzují rady expertů na klima. Zemědělství znají jen z okna, tvrdí

Z extrému do extrému jdou ruku v ruce s počasím na jižní Moravě i vyhlídky tamních zemědělců na kvalitu sklizně. Díky deštivému květnu i červnu není poprvé za deset let v jindy vyprahlém regionu sucho, ani to však není příznivá situace. Půda je plná vody, což výnosy i kvalitu sklizně snižuje. Zemědělce navíc štvou rady od expertů na klima.