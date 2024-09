Kvůli dešti ruší vinobraní ve Znojmě, čtyřicáté výročí oslaví příští rok

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale správné. Vzhledem k vývoji předpovědi počasí a po poradě s meteorology a bezpečnostními složkami jsme se rozhodli vinobraní přesunout na příští rok. Bezpečnost obyvatel a návštěvníků je pro nás na prvním místě a bylo by nezodpovědné nechat vinobraní proběhnout za každou cenu,“ komentoval to znojemský starosta František Koudela (SPOLU).

Nelehké rozhodování potvrzuje šéf pořádající Znojemské Besedy. „Rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché. Všechna rizika jsme zvažovali v produkčním týmu, s techniky i s bezpečnostními složkami. Vzhledem k extrémní výstraze musíme brát ohled i na to, že právě záchranný systém bude potřebovat své kapacity na jiných místech regionu nebo republiky. Chceme být ohleduplní ke všem,“ vysvětluje Karel Semotam.

Největší rizika spojená s deštěm a větrem se týkají stanů, pódia a různých kulis. V případě deště totiž hrozí uvolnění kotvení nebo zhroucení. Bezpečný průchod městem by nebyl ani pro průvod, kterého se účastní na 500 dobových postav, včetně desítek dětí, dále více než 30 koní a další zvířata. Potíže déšť způsobuje také stánkovým prodejcům.

„V dnešním rozhodování prostě zvítězil rozum, bezpečnost, zodpovědnost a ohleduplnost jeden k druhému. I když mě to osobně neskutečně mrzí, protože na letošní 40. výročí vinobraní jsme se připravovali pečlivě a těšili jsme se na něj, musíme tyto oslavy výročí o rok odložit,“ uzavírá starosta Koudela. Již zakoupené vstupenky zůstanou v platnost pro příští rok. Ti, kteří by je nevyužili, je mohou vrátit prostřednictvím portálu Ticketstream.

Zrušené jsou i další akce na jihu Moravy. Sobotní Den Starobrna se přesune do haly Rondo, a to po dohodě s Kometou jakožto partnerem. Víkendový Obřanský Obr se pak schová do kovárny. V Hodoníně byl kvůli nepříznivé předpovědi počasí zrušen třídenní rodinný festival kultury a sportu, který se měl konat pod novým názvem ČEZ fest.

Stejný osud postihl také běžecký závod RunTour, který se měl konat v sobotu u Brněnské přehrady. „Bezpečnost nás všech je pro nás největší prioritou a za takovéto situace by v Brně rozhodně nebyla radost běžet,“ uvedli na sociální síti pořadatelé. Taktéž se nekoná ani běh Skolíme Koliště.

Město Kunštát Hrnčířský jarmark



Oznamujeme, že hrnčířský jarmark se z důvodu očekávaného nepříznivého počasí přesouvá na 5.-6.10.2024. Podrobnosti budou upřesněny. Děkujeme za pochopení.



Získávejte aktuální informace přímo do svého telefonu díky MUNIPOLIS. Registrujte se zde: https://kunstat.munipolis.cz/registrace

Zrušené jsou i další akce po Brně, jako mělo být vinobraní ve čtvrti Komín nebo pivní festival v městské části Židenice. Obě akce se měly konat teď o víkendu.

Vykliďte si sklepy, buďte připraveni na evakuaci

V Brně zasedla povodňová komise. Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) od úterý Povodí Moravy odpouští z přehrad, ode dneška odtok ještě zrychlí. Podle šéfa Povodní Moravy Václava Garguláka chtějí ve Vranovské přehradě, z níž aktuálně odtéká 70 kubíků za sekundu, získat 40 procent volného prostoru pro zachycení povodňové vlny.

Vedoucí jihomoravských hasičů Jiří Pelikán vyzývá lidi, aby byli připraveni na případné opuštění svých domovů. „Hrozí vyplavení kanalizací. Pokud mají lidé s tím zkušenost ze svých obydlí, ať si vyklidí sklepy. Zároveň mají případně připravené dokumenty a evakuační zavazadlo,“ prohlásil.

Od čtvrtka jeho muži připravují pytle s pískem, staví hráze. Pohotovost mají všechny stanice, aby co nejvíce lidí bylo ve službě.

Hejtman nabádá, aby lidé nejezdili točit a fotit rozvodněné toky, naopak mají být spíš doma. Hrozí i poryvy větru, tedy i případné pády stromů.

V Brně už dva roky kolem řeky Svratky rostou trvalá protipovodňová opatření, stále ale kvůli už několikátému zpoždění stavby nejsou hotová. Podle ředitele Povodí Moravy ale nejsou rozestavěné zábrany a další zdi ohroženy. „Stavba má povodňový plán, ten je aktivovaný, takže pracovníci odklízejí materiály i techniku, kterým hrozí odplavení,“ přiblížil. V zimě tu voda mimochodem zatopila bagr.