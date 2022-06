Deník Ukrajinky: Mámina sestřenice v Rusku říká, že jsme všichni fašisti

Nedávno jsem si psala s mojí tetou žijící v Rusku. „Oksano, o politice se bavit nebudem,“ napsala mi. Jak se nebudeme bavit o politice, když Rusko ničí moji zem?

Je to mámina sestřenice, Ukrajinka, která od svých dvaceti let žije v Rusku. Říká nám, že jsme banderovci a fašisti. Poslala jsem jí video o tom, co se tady děje, ale ničemu z toho nevěří. Její dcera, která se tam narodila, je na tom ještě hůř. Tak se kvůli propagandě z blízkých lidí stávají nepřátelé.

Válka na Ukrajině vznikla kvůli lžím. Naprosto smyšleným informacím, které se šíří z Ruska od dob, kdy se Putin chopil moci. Vrchol byl, když označil Ukrajinu za neexistující stát, nebál se to říct ani západním lídrům.

Intenzivněji se lži začaly šířit od roku 2013 v době Majdanu a v následujících letech přerostly v hybridní válku. Ale nejhorší je to teď, od momentu, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu.

Propaganda je na prvním místě mířená na Rusy, protože z nich je třeba čerpat lidské zdroje pro vedení války, a také na proruské obyvatele Ukrajiny, jak na okupovaných teritoriích, tak i na svobodnému území Ukrajiny.

Propaganda je nezvykle efektivní. Svět dělí na skupiny naši a cizí. Když se toto rozdělení dostane do lidského vědomí, tak se lidé počítají do hrdinské skupiny dobra a upřímně si myslí, že je Ukrajina velikým zlem, kde žijí fašisté, a Rusy vnímají jako zpodobnění dobra a míru.

Ukrajina je proti těmto lžím bezbranná, těžce se do ruských masových médií dostává pravda. Navíc informace od cizích lidí na Rusy nepůsobí, nedůvěřují jim.

Třeba se něco změní, až Putinův režim padne. Kdyby si začaly šířit pravdivé informace, myslím, že by většina lidí začala svět vnímat jinak.

Něco podobného se stalo v době perestrojky v SSSR, ale jestli se něco podobného v budoucnu stane, to se těžko odhaduje.

Budoucnost Ruska vidím velmi špatně. Myslím si, že tam bude stejně jako doposud jen hniloba, rozpad a bída. Bohužel je to neměnící se perspektiva.

Své deníky sdílím na svém facebookovém profilu. Kamarádi mi píšou komentáře a rady, o čem mám psát příště. Napíšu sem zprávu, kterou můj kamarád věnoval Elonu Muskovi:

Vážený Elone Musku,

vaše sympatie směrem k Ukrajině jsou známé po celém světě. Stejně jako Váš záměr poslat obyvatele Země na Mars. Nejprve bych poslal astronauty na Ukrajinu. Za chvíli u nás bude jen poušť, která bude připomínat tu pustotu, která se nachází na Marsu. Nechme je první vyzkoušet, jestli přežijí u nás. Ať řeknou celému světu, jak tady přežíváme. Astronautům i Vám, vážený Elone, by hodně lidí uvěřilo. Možná by se díky tomu otevřely oči Severoatlantické alianci, Evropě, Americe, Austrálii a dalším zemím planety Země. Dokud ještě není pozdě, dokud je naše zem ještě živá, prosíme všechny, aby zastavili toto zlo.

S úctou

rodina Čerevko

město Kyjev

květen roku 2022