Deník Ukrajinky: Velikonoce mají duchovní význam, zdravíme se při nich jinak

Tento týden se v Česku slaví Velikonoce, pravděpodobně je oslavíme s naší českou rodinou. Dodržují se zde tradice, které u nás nemáme. Zajímavé mi přijde to, jak si čeští muži pletou pomlázky, aby tím mohli poplácat ženu po zadku, a ta jim za to má dát vajíčka.

Přijde mi to úsměvné, pro mě mají Velikonoce spíš hlubší duchovní význam. Věřím v to, že za nás Ježíš v tuto dobu na sebe vzal všechny naše hříchy, aby nás zachránil. Pevně věřím, že nám pomůže i v těchto těžkých časech.

Na Ukrajině se během Velikonoc mění i pozdrav. V tomto období místo „dobrý den“ říkáme „Kristos Voskres!“ (Kristus vstal z mrtvých!), na což se odpovídá „Vojstynu voskres!“ „Skutečně je vzkříšený!“. Před Velikonocemi se dodržuje půst a nejhlavnější je tento den snídaně, kdy se u stolu podává paska (podobná českému mazanci). Všechno jídlo, které jíme, se předtím musí pokřtít v kostele. Slavíme je o týden později.

Jinak pořád hledáme práci. Dcera zjistila, že její úroveň mluvené angličtiny nestačí, byla dlouho na mateřské dovolené a potřebuje se znovu rozmluvit. Kromě češtiny teď absolvuje online kurz anglické konverzace.

Mám domluvenou schůzku s mužem, který má vlastní včelařství kdesi u Vltavy poblíž rakouské hranice. Speciálně za mnou přijede z Prahy, protože ho zaujaly mé zkušenosti z farmacie, kdy jsem z medu a propolisu vyráběla různé produkty.

Jak se ukázalo po telefonu, tak nic kromě medu a vosku lidem neprodává. Myslím si, že bych pro něj byla přínosem, ze včelařských produktů toho dokážu vytvořit hodně – krémy, masti, různé oleje… Doufám, že to tentokrát vyjde.

Od té doby, co jsem uviděla, co se stalo v Buči, Irpini a jiných okupovaných místech Ukrajiny, tak se neumím uklidnit. Nedávno jsem se dozvěděla, že plánovali jít se stejnou zlovůlí i do Volyně.