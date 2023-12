Jsou dny, kdy mám pocit, že nestíhám, v dílně se ale čas přibrzdí

V dnešní hektické době i adventní čas utíká jako jízda v rychlíku. Jsou však lidé, kteří se shonu dokážou postavit. Keramické andílky, domečky, svíčky nebo květináče, to vše a ještě více dokáže zručná Daniel Kalinová z Brněnska vytvořit, a právě uměleckým počínáním se snaží běh života zpomalit.

„Dny jedou a já mám pocit, že nic nestíhám. Najednou jsem ale v dílně a čas se přibrzdí,“ usmívá se na trzích v Brně třiatřicetiletá Kalinová, která se ručním pracím věnuje už víc než deset let.

Daniel Kalinová tvoří v dílně spadající pod sociální organizaci Práh. Kromě keramiky třeba šije rukavice na pečení.

S keramikou však začala až letos, a to ne profesionálně. Předtím se dlouhodobě věnovala šití a háčkování, což ji také bavilo, ale nic se podle jejích slov nevyrovná keramice.

„Začala jsem vytvářet něco malého, a najednou si mé spolupracovnice všimly, že mi to fakt jde. To mě povzbudilo a snažila jsem se tvořit víc a víc,“ říká a ukazuje na svou srdcovku – malého andílka.

Každého z nich zdobí podle nálady, a tím jsou všichni jedineční. „Keramická hlína se válcem vyválí v placku a z ní vyrazím andílka. Teda rovnou několik, kdybychom je dělali po jednom, asi bychom je opravdu nedokončili ani do těch Vánoc,“ směje se.

„Andílci se strčí do pece, kde se přižehnou a dozdobí glazurou. To je jemná vrstva sklovitého materiálu smíchaná s vodou, která se při zahřívání roztaví a spojí s andílkem. S ní je proto nejvíc práce, ale i zábavy. Právě tak dostává andílek duši,“ vysvětluje umělkyně s tím, že právě glazura dodává jedinečnost a pestrost.

Tvoří díla, ale i vzpomínky

To, co Kalinovou může odlišovat, není pouze její dovednost, ale také oddanost k tvoření výrobků, které nepřímo vyprávějí příběh. Každý kus je pečlivě zpracovaný, odrážejí její odhodlání vytvářet více než jen předměty, ale také vzpomínky.

V dílně, spadající pod organizaci Práh, je dvanáct lidí. A právě kolektiv dodává dílům příběhy. Třeba při tvorbě modrého hrnečku s motivem hada se Daniel Kalinová s kolegyní prý hodně nasmály. „Tvořila ho kamarádka a já si ji dobírala, že se na ni had celkem podobá,“ povídá.

Vánoce rozhodně nejsou jediným obdobím, kdy se tvorbě malých dárků věnuje. O Velikonocích to jsou zase například zajíčci nebo malovaná vajíčka. Celoročně pak různé doplňky do domečků pro panenky, kytičky nebo zkrátka to, co si lidé vymyslí. Kromě keramiky šije třeba rukavice na pečení.

„Jenže keramikou se dá vyjádřit snad vše a za to jsem ráda. Baví mě to a jsem zvědavá, co s většími zkušenostmi zvládnu vytvořit,“ přemítá a pokukuje po výrobcích, které s kolegyněmi už mají za sebou.