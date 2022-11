Nová cyklostezka povede na trase dráhy, po níž kdysi vozili cukrovou řepu

14:30

Celkem čtrnáct kilometrů nové cyklostezky vznikne směrem na jih od Vyškova až k obci Kozlany. V blízkosti je dalších pět obcí. Asfaltovou cestu dělníci postaví na tělese bývalé cukrovarské dráhy, kudy před lety vozil vlak řepu do vyškovského cukrovaru, název trasy tak bude příhodný - Cukrovarská. První úseky by měly být hotové do konce příštího roku.