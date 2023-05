U Brna roste nová síť cyklostezek, v plánu je i spojení se středem města

Všechny části trasy už stavbaři v posledních týdnech vyasfaltovali, zbývají už pouze dokončovací práce. I proto si cyklisté musí na oficiální otevření ještě počkat. V plánu je na konci května.

„Jde o první etapu výstavby cyklostezek na Pozořicku. Z brněnské Líšně se lidé dostanou pohodlně až do Tvarožné. Náklady jsou zhruba třicet milionů korun, částečně je pokryje státní dotace,“ informoval manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko Rudolf Staněk. Právě svazek je investorem cyklotrasy.

První z nich začíná u odlehlé osady Kandie, jež se nachází na pomezí Líšně a Podolí. Úsek vede na začátek Podolí do ulice Uličky. Na opačném konci obce v ulici Za Zámkem začíná druhý nový segment, který ústí do silnice vedoucí do Mokré-Horákova.

A v okolí Velatic se cyklisté projedou po dvou zánovních stezkách. Jedna je zavede podél potoka Rokytnice ke sportovnímu areálu ve středu obce, zatímco další východním směrem na začátek Tvarožné.

Na nové úseky stavbaři položili asfalt, dřív se jednalo o polní cesty. Mezi nimi zůstávají zpevněné propojky, jež zásadní úpravy nepotřebovaly.

Pro příští rok má svazek obcí v plánu přidat druhou etapu stezek na Pozořicku. Z Tvarožné se cyklisté dostanou až do Pozořic a Kovalovic. Projekt je rozdělený do pěti úseků. Jejich celková délka dosáhne téměř čtyř kilometrů.

Z minulých let je už hotová síť stezek v okolí Šlapanic. Město propojuje s Ponětovicemi, Kobylnicemi, Sokolnicemi, Telnicí i brněnskou částí Slatina.

Brněnské úseky ideálně příští rok

Ze středu Brna povedou plánované trasy na Šlapanicko a Pozořicko z Křenové ulice. Úředníci momentálně připravují její rekonstrukci, jež počítá se vznikem cyklopruhů. Stezky se pak rozdělí v Olomoucké ulici. Při pokračování směrem na Pozořicko navážou úseky do Nezamyslovy a poté z ulice Pod Sídlištěm do Bělohorské.

Další část spojí Podstránskou s Holzovou. Podél ní se cyklisté dostanou do Líšně, druhou možností je ulici přejet a pokračovat východním směrem, kde se napojí na dokončované stezky na Pozořicku.

„Vybudování zmiňovaných brněnských částí trasy plánujeme ideálně v příštím roce,“ upřesnila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Pro cyklopropojení z Křenové ulice do Šlapanic je nutné vytvořit oddělenou stezku v Řípské ulici. V Olomoucké už jsou vyznačené cyklopruhy. Řípskou je v plánu upravit do roku 2026.