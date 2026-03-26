„Senior byl na procházce a šel po chodníku směrem na Řečkovice. Při chůzi potkal cyklistu, který jel proti němu rovněž po chodníku,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka události, které incidentu předcházely.
Důchodce cyklistu upozornil na jeho jízdu po chodníku. Reakce však byla velmi nepřiměřená: „Cyklistu to zřejmě rozlítilo natolik, že sesedl z kola a přistoupil k seniorovi,“ uvedl Chaloupka.
Cyklista následně muže fyzicky napadl a srazil ho do silnice. Řidič, kterému důchodce spadl do cesty, stihl na poslední chvíli zastavit.
„Řidič na místo přivolal záchranáře i policii. Cyklistu měl vyzvat, aby na místě setrval, ten však jeho výzvy nedbal a odjel,“ popsal mluvčí závěr incidentu.
Senior podle policie utrpěl vážná zranění a musel být převezen do nemocnice, kde podstoupil operaci. Incident se stal 8. března a policisté po cyklistovi stále pátrají, zatím však bez úspěchu.
„Potřebujeme s tímto mužem hovořit a vyzýváme ho, aby se přihlásil na lince 158. Stejné číslo může kontaktovat také kdokoli, kdo muže ze záznamu pozná,“ dodal Chaloupka.