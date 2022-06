Operace nebo porody trénují medici nanečisto ve cvičné nemocnici

Cvičnou nemocnicí s tisícovkou simulátorů a figurín, urgentním příjmem, operačními sály i heliportem prošlo už přes pět tisíc studentů. Cílem nemocnice bez pacientů vybavené reálnými přístroji je efektivním způsobem vychovat novou generaci lékařů, kteří budou po ukončení studia připraveni takřka na všechno.

„Byl to odvážný projekt, jehož cílem nebylo okopírovat už existující simulační centra v Evropě nebo na světě. Měli jsme cíl dosáhnout zavedení simulační medicíny do všech částí vzdělávání budoucích lékařů a to se prakticky povedlo už teď,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš s tím, že jde o nejmodernější pracoviště výuky medicíny v Evropě.

Simulační centrum SIMU vyrostlo nedaleko Fakultní nemocnice Brno mezi budovou lékařské fakulty a základnou jihomoravských záchranářů. „Završuje se jím tak další etapa rozvoje kampusu, který na jednom místě koncentruje několik pracovišť a fakult napříč lékařskými a přírodovědnými obory, sportovní fakultu a výzkumné centrum CEITEC,“ dodal Bareš.

V nemocnici dokážou nasimulovat prakticky jakoukoli situaci. I to byl jeden z vytyčených cílů centra, které například pro nácvik komunikace a psychologických intervencí využívá dokonce i herce a sami studenti se v rámci principů komplexnosti učení stávají také lektory.

„Jsou obory, kde praktickou stránku dovedností nelze ničím nahradit. S vybavením, kdy zde máme simulátory od novorozence až po věrně vypadajícího seniora, a s učiteli, kteří umí dotáhnout naši vizi do dokonalosti, přispíváme zásadním způsobem k výuce všeobecného lékařství jako mimořádně komplexního oboru,“ řekl jeden z duchovních otců SIMU, přednosta Ústavu simulační medicíny Petr Štourač.

Slavnostního představení se v pondělí zúčastnil i premiér Petr Fiala (ODS), jenž byl rektorem Masarykovy univerzity v letech 2004 až 2011. „Idea cvičné nemocnice vznikala dlouho, ale její realizace byla rychlá, díky čemuž stále patří k nejmodernějším na světě. Evropská dotace se v tomto případě nevyužila na vědu a výzkum, ale pro vzdělávání,“ podotkl Fiala.

Už první čtyři semestry výuky ukázaly, že cvičná nemocnice předčila původní očekávání, co se týká počtu zapojených studentů. Simulační výuka za necelé dva roky fungování centra prostoupila takřka do všech ročníků medicínského studia.

„Původně jsme počítali, že simulace bude v této době součástí 1. a 2. ročníku studia všeobecného lékařství, ale teď už jsme s výjimkou 6. ročníku ve všech, v zubním lékařství pak dokonce úplně ve všech ročnících. Díky SIMU u nás registrujeme stále vyšší zájem uchazečů o studium, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí,“ přiblížil děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martin Repko.

V jeho očích lékaře je však podle něj nejpřínosnější, že na fakultě přesně vědí, čím studenti procházejí, jak se jim daří, a že jim dávají pocit jistoty, že budou hned na začátku své lékařské praxe připraveni prakticky na všechny možné situace.