Cizinec v podmínce vyrazil na kradeném kole po D1. Je zpátky za mřížemi

Sedmačtyřicetiletý čerstvě propuštěný vězeň z jihovýchodní Evropy si svobodu užil pouhý týden. Upoutal na sebe pozornost jízdou na elektrokole po dálnici D1. „V úseku mezi Kývalkou a Ostrovačicemi jedoucí cyklista s igelitkou v ruce vyděsil desítky řidičů. Mnozí z nich tak okamžitě začali na hazardéra jedoucího v odstavném pruhu volat na tísňovou linku,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Hlídka cizince mířícího podle jeho slov do Prahy krátce na to dojela a doprovodila na další sjezd. Tam čekalo policisty nečekané rozuzlení. Muže podmínečně propustili z vězení na Vysočině a do dvou dnů měl opustit území Česka. Předtím si však měl zařídit nové cestovní doklady na pražské ambasádě.

„Jenomže peníze, které dostal po propuštění na cestu do hlavního města, během několikadenního putování po jižní Moravě utratil,“ poznamenal Vala. Když si návrat do rodné země rozmyslel, neměl již finance na cestu. „Rozhodl se tedy vloupat do rodinného domu na Blanensku, kde si na cestu pořídil elektrické kolo. Následující den i bez akumulátoru dojel až na dálnici, po které chtěl pokračovat v jízdě do Prahy,“ popsal putování cizince mluvčí.

Za krádež a porušování domovní svobody však skončil znovu ve vězení. Blanenský soud ho tam poslal ve zkráceném řízení na osmnáct měsíců nepodmíněně.