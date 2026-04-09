Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Cizinečtí policisté si nestandardního oddacího listu poprvé všimli u muže původem z východní Evropy při své běžné činnosti. Následně zjistili, že se nejedná o ojedinělý případ, ale jde o systematickou činnost.
„Celkem máme zadokumentováno 36 případů, ale trestná činnost bude pravděpodobně ještě rozsáhlejší. Listiny se vyráběly a distribuovaly přímo v ČR, za jeden oddací list si pachatelé účtovali v průměru tisíc eur. Falešné dokumenty měly zajišťovat pobyt na našem území,“ přiblížil policejní mluvčí Pavel Šváb.
Na konci března policisté zadrželi tři lidi v Jihomoravském a Olomouckém kraji, zajistili také hotovost ve výši 29 tisíc eur, tedy přes 700 tisíc korun.
„Případ řešíme jako padělání a pozměnění veřejné listiny a napomáhání k pobytu na území republiky. Konkrétní trestní sazby se budou odvíjet podle rozsahu trestné činnosti a organizovanosti podezřelých,“ sdělil Šváb.