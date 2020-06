Číňané kvůli koronaviru uvázli v Česku, urychlili přípravu lázní na Moravě

Investor čínských lázní v Pasohlávkách, firma RiseSun, přemýšlí nad každým metrem. Změny už jsou vidět na finálních návrzích. Oproti těm původním například zmizel bazén ve stylu jin a jang. Nově chtějí Číňané cílit především na klientelu z blízkého okolí – z Česka, případně Slovenska a Rakouska.



Smysluplnost tohoto plánu si potvrdili také prostřednictvím průzkumu, ve kterém se sto lidí z Pasohlávek a okolí mohlo vyjádřit, zda se jim projekt líbí. Podle generálního ředitele firmy RiseSun Edwarda Jie Xua dotazovaní plány vítali.

„Kvůli koronaviru se nemohlo cestovat a podívejte se například na turisty vyhledávanou Prahu, jak byla najednou vylidněná. Chceme proto, aby naše služby využívali především místní lidé. Naším cílem je klient zaměstnaný v Česku. Což by neměl být problém. Pasohlávky jsou velmi oblíbené,“ řekl Jie Xu.

Když půjde vše podle plánu, začne se stavět na konci příštího roku. „Projekt je už v pokročilé fázi, proto jsme se rozhodli navzdory dopadům pandemie koronaviru pokračovat. Už nás stál moc peněz. Jen za pozemek jsme zaplatili 400 milionů,“ podotkl ještě Jie Xu, kterého pandemie „uvěznila“ v Česku.

On ani jeho kolegové nemohli vycestovat za rodinami do Číny. Měli tak prostor zintenzivnit práce na projektu.

Aktuálně již mají posouzení vlivů na životní prostředí EIA a dávají dohromady podklady potřebné pro územní rozhodnutí. Na práce, které budou rozdělené na tři etapy, si chce investor najmout místní firmy.

První etapa počítá s ubytováním pro 180 lidí, druhá asi pro 200 lidí. Kompletně hotovo má být v roce 2026.

„Jaká bude celková kapacita, ještě nevíme, vše ladíme postupně. To se týká také samotných služeb. Půjde o spojení tradiční čínské medicíny jako třeba akupunktury a dalších procedur. Pravděpodobně ještě uděláme průzkum, abychom zjistili, jaké konkrétní služby by klienti přivítali. Část lůžek také plánujeme nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami pro rehabilitace. Co se týče zaměstnanců, tak i v tomto počítáme především s místními,“ přiblížil ještě pro MF DNES šéf RiseSun.

Vznikne i rezidenční čtvrť

V poslední fázi investor počítá také s rezidenční částí pro trvalé bydlení.

„Nebudeme stavět klasické lázně, ale celou čtvrť. Domy budou pasivní se zelenými střechami, počítáme také s efektivním využíváním dešťové vody. Chceme prostě vytvořit místo, kde se lidé budou cítit dobře. Proto jsme si také vybrali dotčené pozemky u vody, ze kterých je výhled na Pálavu i do samotných Pasohlávek,“ přiblížil Jie Xu.

V areálu návštěvníci najdou také náměstí a vinnou galerii s místními víny, hlavně z oblasti Pálavy. Podle aktuálních odhadů se celková investice vyšplhá ke třem miliardám korun.

Navrhovanou podobu čínských lázní vítá také hejtman Bohumil Šimek (nestr. za ANO). „Panovala nejistota, že tady postaví nějaké pagody, které nejsou v souladu s přírodou a nezapadnou do krajiny. Naopak, jak je teď vidět, projekt je decentní a zapadá do krajiny,“ konstatoval Šimek.

Osud krajského ústavu bude na novém vedení

Pandemie koronaviru má dopad také na druhý připravovaný projekt v Pasohlávkách. Hned vedle lázní chce kraj postavit léčebný ústav pro pacienty například po těžkých ortopedických operacích. Protože však hejtmanství přijde o zhruba miliardu ze sdílených daní, muselo pozastavit některé investice a otazník visel také nad projektem u novomlýnských nádrží.

„Koronavirová krize, jejímž výsledkem je kromě jiného propad v rozpočtu kraje, zapříčinila, že nemůžeme potvrdit plné financování tohoto projektu. Přesto Thermal Pasohlávky dále na projektu pracuje, aktuálně s cílem dokončit dokumentaci pro stavební povolení a to posléze získat,“ řekl Šimek.

„Mezitím bude po krajských volbách a nové zastupitelstvo tak bude mít možnost o projektu rozhodnout s čistou hlavou a také v návaznosti na aktuální finanční možnosti kraje,“ zmínil.

Stavební povolení by kraj mohl získat už do konce letošního roku. „Chceme projekt v mašličkách připravit nové garnituře,“ doplnil hejtman.

Kvůli nedostatku peněz hledají finančního partnera

Vedení společnosti Thermal Pasohlávky, která má projekt na starosti, současně hledá strategického partnera, který by byl ochotný stavbu spolufinancovat.

„Mohlo by jít o developera, který by ústav za určitých podmínek postavil, ale následně by jej provozoval kraj,“ nastínil předseda představenstva Thermal Pasohlávky Martin Itterheim.

Nejkrajnějším řešením je prodej projektu soukromému investorovi, který by pak ústav také provozoval.

Na projektu se již nechce podílet obec Pasohlávky, která má v Thermalu třetinový podíl.

„Shodli jsme se, že pro nás není stěžejní ve společnosti dále setrvávat. Obec naší velikosti není od toho, aby provozovala léčebný ústav, to je náplň kraje. Teď máme znalecký odhad na cenu akcií a budeme vyjednávat. Primárně chceme podíl prodat kraji,“ uvedla starostka Pasohlávek Martina Dominová (Moravané).