Na chlebíčky se v Brně stojí fronty. Každý chce pařížák, říká majitelka

Plucarová klade důraz na co největší kvalitu i „bohatost“ chlebíčků. Zároveň si však zakládá na jedinečnosti, proto vymýšlí stále nové varianty pochoutek. „Naším záměrem je, aby byl zákazník pořád překvapován a my jsme mu nenabízeli pořád dokola ty stejné chlebíčky,“ říká čtyřicetiletá podnikatelka.

Zákazníci si mohou v Emě vybrat z více než třicítky různých druhů. Některé najdou k objednání pouze na internetu, protože kvůli malému zájmu do pultového prodeje nesměřují.

„Každý chce pařížák (chlebíček s pařížským salátem – pozn. red.), oblíbené jsou také ty se šunkou, ruským vejcem nebo třeba sýrový speciál,“ vyjmenovává majitelka ty nejvyhledávanější.

Velký zájem vzbudil i retro chlebíček odkazující na klasický pokrm ještě z doby komunismu. Jeho základ tvoří vlašský salát, doplněný je klasickou ozdobou v podobě šunky, kolečka vajíčka či sterilizované okurky.

Jednou za čas přináší s kolegyněmi netradiční speciality. „Letos na podzim jsme měli třeba kančí chlebíčky. To jste neviděl, jak obrovský o něj byl zájem,“ zmiňuje Plucarová příklad pokrmu s neobvyklým masem.

V lednu chystají novinku s vepřovou panenkou. Protože jsou speciality technicky obtížnější na výrobu, většinou je kuchařky připravují v méně náročných obdobích. „Teď v době okolo Vánoc a konce roku je spíše vynecháváme,“ poznamenává.

Právě tohle období je pro chlebíčkárnu pravidelně vrcholem celé sezony. První objednávky na přelom roku přijímají už v létě, postupně se jim pak vrší, stop stav vyhlašují většinou v listopadu.

Poté už si mohou zákazníci pořídit chlebíčky jen bez objednání v pultovém prodeji, a to klidně i na Štědrý den nebo silvestra. Cenou za to je však hlavně v poslední den roku již zmiňovaná dlouhá fronta.

Tisíce prodaných chlebíčků denně

V tomto nejrušnějším čase prodají v Emě odhadem přes tři tisíce chlebíčků denně. Jindy mimo „špičku“ si jich zákazníci nakoupí minimálně okolo dvou tisíc.

Zájem neklesá ani přes zdražení z poslední doby. Chlebíčky jdou takzvaně na dračku, i když jeden průměrně stojí 43 korun. Nejdražší se momentálně pohybují na částce 67 korun. Řeč je třeba o lahůdce s tygří krevetou nebo roastbeefem.

Veškeré pokrmy vyrábí kuchařky v patře nad prodejnou. V současnosti pracuje v podniku dvacet lidí. Mezi nimi je i nejbližší spolupracovnice Plucarové, provozní Kateřina Šubrtová, která vydržela od startu až dodnes.

„Před šestnácti lety jsme začínali ve čtyřech lidech, dvě na prodejně a dvě ve výrobně,“ připomíná Plucarová. Kromě chlebíčkárny je majitelkou také sousední kavárny Ema, kde lidem nabízí pro změnu minichlebíčky.

Tu první Emu založila Plucarová v roce 2006 poté, co několik let pracovala v jiném podobném podniku. Odmalička věděla, že chce mít obchod s jídlem, zřejmě i proto vystudovala na střední škole obor podnikání. Vlastní prodejnu pak mohla otevřít díky finanční podpoře od svého otce, který na chlebíčky nyní rád dochází.

I přes výrazný úspěch a zájem zákazníků podnikatelka přesun do větších prostor neplánuje. „Už kavárna vedle je pro mě daleko. Žádná třetí nebo čtvrtá Ema už mi nedá to, co tahle chlebíčkárna. Jde o srdeční záležitost,“ prohlašuje Brňanka. V době covidu sice mohla podnik rozšířit do vedlejších prostor, kvůli tehdejší nejistotě však příležitost nevyužila.