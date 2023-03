Z chladicí věže v Brně plánovali vyhlídku, teď ji možná raději zboří

Už jsou to nejméně čtyři roky, co vedení Brna avizovalo, že z dosavadního industriálního areálu tepláren poblíž centra města vyroste nová lokalita plná inovací a moderních technologií. Chytré čtvrti Špitálka, na vizualizacích zvěčněné se zelení a střechami se sportovišti, dominuje dosavadní chladicí věž, z níž by se měla stát vyhlídka. Jenže nedávno se ukázalo, že je v horším technickém stavu, než se předpokládalo.