Soukromí dopravci neuspěli, na vytížených linkách zůstanou České dráhy

„Hodnoticím kritériem při výběru byla cena. České dráhy přišly s nejnižší cenovou nabídkou. Jihomoravský kraj výrazně ušetří,“ prohlásil náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Výsledná cena není dosud známá. Hejtmanství ji zveřejnění až po uplynutí patnáctidenní odvolací lhůty pro podání námitek, které je možné podávat po rozhodnutí jihomoravských radních.

Na dvou nejlukrativnějších tratích, které využívá 70 procent cestujících vlakem, budou České dráhy díky úspěchu pokračovat. Do prosince na nich působí pouze dočasně. Jedná se o linky s označením S2 a S3 spojující Letovice s Křenovicemi a Tišnov s Hustopečemi, respektive Židlochovicemi. Po těchto železnicích národní dopravce jezdí se 37 novými vlaky Moravia, které kraj sám pořídil z dotací za zhruba 7 miliard korun.

„Podali jsme nejlepší nabídku, která reflektovala všechny požadavky objednatele tak, jak od začátku platnosti nové smlouvy požaduje. Jasně jsme tak potvrdili, že České dráhy jsou na trhu konkurenceschopná firma a dokážou nabízet ty nejlepší služby za výhodné ceny, které zákazník očekává,“ řekl generální ředitel dopravce Michal Krapinec.

Nynější zakázka se týkala pouze zajištění strojvůdců a dalšího pomocného personálu. Její součástí nebyla objednávka průvodčích či obsluhy nádražních pokladen. „Je však možné si ještě tyto služby doobjednat,“ doplnila krajská mluvčí Alena Knotková.

Hejtmanství se tak může obrátit na státního dopravce, nebo zvolit cestu přes krajského koordinátora dopravy, jímž je společnost Kordis, popřípadě od průvodčích úplně upustit, jak o tom ostatně kraj už delší dobu uvažuje. Prodej lístků by pak chtěl řešit převážně pomocí jízdenkových automatů, ať už ve vlacích nebo na zastávkách, kde už dnes pokladna nefunguje. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.

RegioJet po neúspěchu v tendru zůstane na jihu Moravy nadále bez regionálních linek. Zda podá proti rozhodnutí námitky, ředitel firmy Radim Jančura neupřesnil. „České dráhy se staly vítězem hlavně díky tomu, že už tam jezdí a mají existující zaměstnanecký kádr, což jim umožnilo nabídnout konkurenceschopnou cenu. V případě, že by zvítězil RegioJet, musel by pro získání zaměstnanců nabídnout vyšší mzdu. Předpokládali jsme zvýšení alespoň deset procent, což by navýšilo naše náklady,“ uvedl Jančura.

Další neúspěšný uchazeč Arriva předčil České dráhy v loňském roce, kdy vedení kraje společnosti přidělilo provoz vlaků na železnicích v jižní části kraje mezi Znojmem a Břeclaví, Veselím nad Moravou, Hodonínem a slovenskými Vrbovcemi a mezi Zaječím a Hodonínem. Za národního dopravce na tyto tratě naskočí na konci letošního roku, provoz získá na deset let. Středeční rozhodnutí kraje ohledně vytížených linek nechtěla Arriva komentovat.

České dráhy budou dál provozovat vlastní vlaky na linkách z Brna přes Veselí nad Moravou do Starého Města u Uherského Hradiště, z Brna do Ivančic a Miroslavi, z Brna do Zastávky u Brna, ze Skalice nad Svitavou do Boskovic či z Bzence do Moravského Písku.