Letos poštu zavřeli, v únoru ji zase otevřou. Je výhodnější než jiná pobočka

Důvodem k návratu do pobočky v Orlí je podle České pošty nutnost uspokojit větší zájem Brňanů. Zatímco v Orlí nabídne pošta tři přepážky, ve Velkém Špalíčku má k dispozici o jednu méně. Tato úprava by podle regionální manažerky České pošty pro Jihomoravský kraj Pavly Blumenschein měla poptávku pokrýt a nemělo by být nutné prodlužovat otvírací dobu nebo počet přepážek navyšovat.

Pobočka v OC Letmo zůstane i nadále zachována.

„Pošta ve Velkém Špalíčku není ukládací poštou a kapacitně je právě kvůli přepážkám velmi omezená. Pošta na Orlí poskytuje více místa,“ řekl redakci iDNES.cz také mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Přestože se už při první vlně zavírání poboček České pošty mluvilo v Brně o tom, že výhodnější by bylo zachovat větší pobočku v Orlí, rozhodla se firma pro Velký Špalíček. Nyní tedy tuto volbu přehodnocuje.

Sotva si tak Brňané začali zvykat na to, kam mají se složenkami a dopisy chodit, už aby se nachystali na další novinky.

„Orlí se zrušila, protože byla hned vedle obchodního centra Letmo. Na druhou stranu chodí do Špalíčku obrovské množství lidí z centra a z kanceláří, proto byla ponechána v provozu. Zřejmě se však měla zavřít hned, když k rušení poboček docházelo, už jenom kvůli tomu, že na Orlí je víc místa,“ sdělila jedna z bývalých zaměstnankyň České pošty, která nechtěla zveřejnit své jméno. „I přesto si myslím, že staré rozložení pošt v centru - hlavní nádraží, na Orlí a ve Špalíčku - bylo nejlepší,“ prohlásila.