„Nezvěstní“ zastupitelé Černovic se kvůli kauze s pískovnou vzdali mandátu

Starostka a zároveň poslankyně za hnutí STAN Petra Quittová předpokládá, že oba muži sedí ve vazbě a jsou tak stíhaní v aktuální kauze. Přes jejich právníky je proto vyzvala k rezignaci.

„Mohu potvrdit, že v ruce držím písemný dokument, v němž oba vyzýváme k rezignaci. Zároveň mám i další dokument, v němž vyzýváme pana Novotného k odstoupení z pozice jednatele pískovny. Od pana Hasoně máme ústní informaci, že bude rezignaci podávat sám,“ řekla MF DNES Quittová před mimořádným pátečním jednáním končící rady. Podle informací České televize už se mandátu vzdali.

Pokud by to neudělali, zásadně by to změnilo rozložení sil v černovickém zastupitelstvu. V pondělí se poprvé po volbách sejdou tamní zastupitelé a už domluvená koalice v čele s Quittovou nemusela uspět. Starostka plánuje ve funkci setrvat díky širokému spojenectví pěti stran, které obešlo vítězné sdružení Společně pro Černovice, které získalo sedm křesel. K její kandidátce nazvané Černovičtí patrioti se mají přidat ČSSD, ANO, KDU-ČSL a ODS. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu by dali dohromady dvanáct hlasů.

Exmístostarosta Brna-sever Od úterního zásahu nebylo možné se ani dovolat bývalému místostarostovi městské části Brno-sever a někdejšímu členovi hnutí ANO Davidu Alešovi. Až dnes se to MF DNES podařilo. Po představení, že volá novinář, se omluvil, že se nechce o ničem bavit. Právě na bytovém odboru úřadu Brna-sever, který Aleš řídil, byli kriminalisté od úterního rána až do večera.

Bez lidovce Hasoně a sociálního demokrata Novotného na schůzi by ale koalici chyběli dva hlasy, proto potřebují jejich náhradníky, kteří na jednání mohou přijít. Quittová je přesvědčena, že staronová koalice bude v pondělí zvolena. „Od úterý intenzivně jednáme, koaliční partneři stojí za mnou,“ potvrdila.

Nebudou to navíc první náhradníci. Hnutí ANO v Černovicích vedl Radim Suchánek, který je stíhaný b druhé brněnské kauze. Ta se týká přidělování městských bytů v Brně-střed. Ten už zastupitelský mandát rovněž složil.

Bývalý starosta a lídr vítězného uskupení Ladislav Kotík v reakci na aktuální kauzu vyzval celé vedení městské části k okamžité rezignaci. Tamní rada totiž tvoří valnou hromadu pískovny a nominuje i členy dozorčí rady.

„Členové rady městské části, kteří v letošních volbách obhájili své zastupitelské mandáty, by měli vyvodit osobní zodpovědnost a těchto mandátů se s okamžitou platností vzdát. Jako součást kontrolního orgánu pískovny porušili povinnost při správě cizího majetku a nevykonávali činnost, za kterou pobírali odměnu,“ vysvětlil Kotík s tím, že kvůli nevýhodné smlouvě vznikla pískovně, a tedy i městské části, škoda minimálně 56 milionů korun.

Quittová se výzvou Kotíka zabývat nehodlá a rezignovat spolu s dalšími členy rady neplánuje.

Pokud si znovuzvolení zastupitelé z vedení městské části mandáty ponechají, Kotík jako krajní možnost navrhne, aby všichni složili zastupitelskou funkci a vyhlásili se nové volby. „Ať znovu rozhodnou voliči,“ prohlásil Kotík.