Drahé byty v Brně nezlevní ani koronavirus, poptávka je pořád obrovská

Bydlení patří mezi základní potřeby, a tak mají makléři podobně jako třeba advokáti výjimku a v časech koronaviru mohou pracovat.

I přes aktuální potíže s prohlídkami, kdy se část prodávajících i zájemců bojí nákazy, hlásí, že navzdory očekávání řady lidí realitní trh na jižní Moravě žádné obří výkyvy nezaznamená. V Brně a okolí je poptávka po nemovitostech tak obrovská, že se maximálně zastaví její růst, pokles ale očekávat nelze.

A stejné je to s cenami. „Poptávka tak výrazně převyšuje nabídku, že pro snižování není prostor. Navíc se už ozývají investoři, kteří přišli o spoustu peněz v akciích či bitcoinech a hledají něco stabilnějšího, což jim nemovitosti zaručují,“ popisuje ředitel kanceláře Re/Max Magnum Brno Miloš Kesler.

Podobně to vidí i Pavel Kostrhun z brněnské Renč – reality. „Lidí je v aglomeraci hodně a bytů v širším centru méně. Není to ani tak, že by majitelé nemohli prodat. Naše kancelář za poslední dva týdny zálohovala asi čtyři nemovitosti a všechno to byli klienti, kteří přišli s připravenými penězi bez hypotéky a jejich názor byl jasný – raději koupíme, než bude dráž,“ líčí Kostrhun.

Ani podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy nedojde k razantnímu poklesu cen nemovitostí. Pokud nějaký vůbec nastane, bude se po přechodnou dobu týkat spíše hůře situovaných objektů v méně atraktivních lokalitách a půjde maximálně o jednotky, nanejvýš deset procent.

Prodej v rouškách, ale neklesá

Realitní trh totiž navzdory epidemii žije dál. Aktuálně prohlídky vypadají tak, že makléři i jejich klienti jsou vybavení rouškami i rukavicemi a dodržují rozestupy. Podle Kostrhuna frekvence návštěv nemovitostí klesla na polovinu, možná třetinu obvyklého stavu. Část lidí navíc odkládá hypotéky kvůli nejistotě v zaměstnání. Přesto prodeje bydlení jedou v „setrvačnosti“.

Když Re/Max Delux Brno dalo do nabídky byt 3+1 v paneláku, ozvalo se 20 lidí a jen dva nedorazili z důvodu pandemie. Podle majitele kanceláře Tomáše Šimka se v takových případech jedná spíš o starší lidi.

„Ale nepřipadá mi, že by zájem odezníval. Když někdo potřebuje koupit, prodat, tak to udělá, lidé bydlet potřebují. Nemovitostí je nedostatek. Když to přeženu – i kdyby nám odpadlo 50 procent kupujících, tak to fakticky na trhu neudělá nic. Protože jich stále zůstane víc než nemovitostí k prodeji,“ říká rázně.

Předjímat, kam se realitní trh posune v dlouhodobějším horizontu, však nikdo nechce. Podle Keslera záleží hlavně na tom, jak se udrží ekonomika a spotřeba domácností.

Z jeho pohledu je nicméně investice do nemovitostí v Brně daleko bezpečnější než v Praze a jde o poměrně bezpečný a výnosový vklad oproti jiným způsobům. „Předpokládám proto, že chuť investovat do zdejších nemovitostí zůstane. Navíc v Brně jsou ve velké míře zastoupené technologické firmy, kterých se případná finanční krize nedotkne,“ má jasno.

Podstatná část klientů dokonce počítá s tím, že kvůli pandemii přijde velká inflace, a tak hodlá uložit peníze do nemovitostí dřív, než koruna ztratí hodnotu.

„Stát se to může, ale neočekávám, že to bude mít celoplošný dopad. Když byla krize před deseti lety, tak ceny v Brně neklesly, ale v okrajových lokalitách šly mírně dolů, třeba o deset dvacet procent, záleželo na kvalitě nemovitosti. A kdyby přišla velká hospodářská evropská krize teď, na cenách bydlení by se to projevilo třeba za rok až tři, rozhodně to není otázka letošního dubna nebo května,“ poukazuje Kostrhun.

Boom pronájmů. Ceny jdou dolů

Poměrně rychle nicméně přibývají nabídky k pronájmu. Do března byly pěkné byty v Brně pronajaté do dvou až pěti dnů, což už dnes neplatí.

„Lidé mají strach ze ztráty zaměstnání či snížení platu a odkládají rozhodnutí o novém bydlení třeba o měsíc či dva. Tím pádem se výběr pronájmů zvětšuje, ale spíš se vracíme do nějakého přirozeného stavu, protože v Brně byla nabídka minimální,“ podotýká Kostrhun.

Brněnské společnosti Bravic reality, která se specializuje na dlouhodobé pronájmy od roku 2003, poptávka klesla o 70 procent. A v posledních dvou týdnech se u většiny pronájmů snižovala cena o deset až patnáct procent.

Trh ovlivnily i volné byty, které majitelé využívali přes Airbnb. „Zvýšila se nabídka malých bytů a to je jeden z faktorů snižování cen u pronájmů. Druhý samozřejmě snížení poptávky,“ shrnuje jednatelka Bravic reality Lenka Bednářová.

Kesler každopádně zdůrazňuje podstatný faktor, který dělá rozdíl proti Praze – velkou část nájemníků v Brně tvoří studenti a zaměstnanci technologických firem.

„Airbnb se zde proto ve větší míře neuchytilo, takže výrazný propad z tohoto pohledu Brno nezaznamenalo. Co se Prahy týče, tak podle mě reálně hrozí, že řada investorů do nemovitostí přesune své portfolio z hlavního města sem,“ míní.