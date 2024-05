Do brněnských Židenic se mají přesunout bezdomovci, místní se bojí nepořádku

Středisko se do Židenic přemístí z objektu v Bratislavské ulici, který potřebuje kompletní rekonstrukci za zhruba 125 milionů korun. Půjde o dočasné řešení do září 2026, než opravné práce původního sídla skončí. Místní tvrdí, že nutnost takového zařízení chápou, zároveň však odmítají jeho umístění do budovy, v níž dřív fungoval domov pro seniory.

„Spodní část Táborské je už nyní zatížena zvýšeným výskytem vandalství a dalších kriminálních činností. Za poslední rok se podařilo dostat pod kontrolu situaci v přilehlých parcích a hřištích, jako je Slevačská nebo Karáskovo náměstí. Máme obavy, že zřízením centra se situace v oblasti opět zhorší,“ hrozí se vedení radnice ve vyjádření.

Na základě vlastních zkušeností poukazuje také na to, že lidé bez domova příliš nerespektují pořádek na veřejných prostranstvích. „Městská část pak musí vynakládat nemalé prostředky na likvidaci nelegálních skládek a úklid roztroušeného odpadu,“ upozorňují vládnoucí politici.

Charita je s Židenickými od začátku záměru v kontaktu, jejich obavy chápe a snaží se vyjít vstříc. Slibuje zavést opatření s cílem minimalizovat negativní dopady, mimo jiné už navýšila počty terénních pracovníků. „Při nastavení provozu aktivně spolupracujeme se zástupci sociálního odboru městské části a společně koordinujeme kroky tak, aby potenciální dopad změny byl co nejmírnější. Jsme připraveni reagovat na aktuální vývoj,“ ujišťuje mluvčí organizace Zuzana Horáková s tím, že v Židenicích zúročí třicetileté zkušenosti s prací s lidmi bez domova.

Častější kontroly v lokalitě plánují minimálně zpočátku strážníci. Podle jejich mluvčí Markéty Skřivánkové budou hlavně preventivní, protože oblast je dlouhodobě hodnocena jako relativně klidná bez nutnosti častějších zásahů. „Nepředpokládáme, že by se se vznikem centra pojily vážnější problémy a poměrně klidná situace v lokalitě se tím rapidně zhoršila,“ říká Skřivánková.

Do Vlhké už strážníci nemusí

Podle Davida Daniela z neziskové organizace Mezi4stěny, která pro radnici monitoruje pohyb bezdomovců a pomáhá jim, jsou nicméně obavy na místě. „V Židenicích je hodně co dělat. Je tam spousta areálů, které jsou už teď docela naplněné lidmi bez domova. A na novou adresu centra se přesune velký objem lidí,“ vysvětluje.

Denní centrum v Bratislavské za loňský rok navštívilo 947 klientů. Charita tam žádné incidenty neeviduje, strážníci od začátku roku zaznamenali jen pár případů opilců ležících na zemi nebo způsobujících problémy personálu. Přesun střediska do Židenic tak podle nich nutně nepovede ke zhoršení tamní bezpečnostní situace. „Obyvatelé lokality však musí počítat s větší koncentrací těchto lidí. S tím může být spojený také zvýšený nepořádek v okolí, tedy poházené lahve od alkoholu, nedopalky cigaret či jiné odpadky,“ připouští Skřivánková.

Právě kvůli přítomnosti už tak velkého množství lidí bez domova, kteří navíc konzumovali alkohol, drogy a také se rvali, odmítali před čtyřmi lety vznik kontaktního centra ve Vlhké ulici v centru města obyvatelé okolních domů. Odpor byl však marný, centrum vzniklo a funguje dodnes, denně jej navštěvuje v průměru 65 klientů. Hlídky strážníků zprvu pomáhaly hlavně v případech, kdy se klienti kvůli opilosti pouštěli do vzájemných potyček, ty ale v posledních dvou letech podle Skřivánkové téměř ustaly a zákroky už prakticky nejsou potřeba.

„Obecně se v praxi potvrzuje takzvaný efekt ‚ne na mém dvorku‘ neboli zásadní rozpor mezi obecnou prospěšností a individuálním zájmem, který je v posledních letech nedílnou součástí nejen stavebních procesů, ale týká se i sociální pomoci a zařízení sociálních služeb. Podobně tomu bylo i v případě centra ve Vlhké, kdy zpočátku místní měli výhrady, ale časem se situace uklidnila a stabilizovala. Došlo k úpravě a úklidu okolí i zvýšení bezpečnosti, protože centrum je přímo monitorováno kamerami městské policie,“ podotýká k židenickému odporu mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Vlastní zkušenosti s nevolí sousedů kvůli pomoci lidem bez domova má pastor Matěj Nový. Ten vytvořil v židenických kasárnách zařízení, kde se později staral i o romské uprchlíky z Ukrajiny. Nyní služba funguje v Železniční ulici na pomezí Brna-jih a Brna-střed. „Je potřeba se vždy starat, aby klienti v okolí neobtěžovali. Nikdo na ně není zvědavý,“ dává recept Nový, který má pod sebou i centrum ve Věstonické ulici na Vinohradech.

Že je soužití v Železniční bezproblémové, potvrzuje městská policie, magistrát i místní starosta David Grund (ODS). „Nanejvýš musíme občas požádat o ztlumení hudby,“ poznamenává.