Superúřad způsobí chaos a nahraje developerům, bojí se brněnští starostové

„Děkujeme za názor.“ Na platy herců město nepřidalo Skupina herců a dalších pracovníků Národního divadla Brno (NdB) v úterý přišla na jednání zastupitelů orodovat za zvýšení příspěvku pro tuto kulturní instituci, aby jim mohly narůst platy podobně jako kolegům v Městském divadle. „Nerozumím, proč se jednomu přidá, a druhému ne. Vede to jen ke zbytečné nevraživosti a nepřátelství,“ prohlásila Zuzana Černá z činohry NdB. Apel divadelní delegace však byl marný. Od vedení Brna se ani nedočkala žádné reakce, primátorka Markéta Vaňková (ODS) pouze „poděkovala za názor“. Po dotazech novinářů následně uvedla, že by to podle ní bylo přesně naopak a nerovnost by vznikla přidáním peněz NdB. „U Městského divadla Brno k navýšení platů nedochází, zůstávají na stejné úrovni od roku 2020,“ poznamenala Vaňková.