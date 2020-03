„Lúbime ťa, Zuzana.“ Stovka příznivců vítala v Brně prezidentku Slovenska

Na radnici se Čaputová setkala s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou (ODS). Před ní ji vítal hojné shromáždění, který svolal spolek Společně Brno. Členové uskupeni rozdali červená srdce mezi zúčastněné. Na některých srdcích bylo napsáno Čaputová, další lidé měli nápis „Lúbime ťa, Zuzana“.

Zástupci spolku předali Čaputové kytku s dopisem, prezidentka se potom šla s lidmi krátce přivítat. Na tradiční podávání rukou či rozdávání podpisů však nedošlo kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem.

„Řekla nám, že děkuje a váží si toho. V dopise jsme jí napsali, že si vážíme její práce, toho, jak se chová ke svému okolí, že nerozděluje národ, ale spojuje. Je pro nás velkým vzorem a úkazem toho, že lidskost a slušnost se dá udržet i na nejvyšších politických příčkách,“ řekla Hana Strašáková ze spolku Společně Brno.

Po polední se přesunula na Ústavní soud, který si dnes připomíná letošní jubileum sta let od vzniku první ústavy. „Naše ústava je dobrá, ale šlo a stále jde o to, naplnit její literu životem,“ připomněla Čaputová slova prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Má za to, že tento citát je stále platný a to pro oba nástupnické státy. Hlavní myšlenkou se ale slovenská prezidentka vrátila do současnosti. Kritizovala politiky, kteří vyvolávají konflikty a z nich těží svoji politickou moc.

Odsoudila tak politiku, v níž se názoroví oponenti považují za úhlavní nepřátele a usilují o svoje zničení. „Málo co potřebujeme více než spolupráci všech. Ústavních činitelů, státních orgánů i občanské společnosti v jedné věci,“ apelovala na zákonodárce obou zemí.

Čaputová také citovala novináře Ferdinanda Peroutku, který ústavu z roku 1920 v díle Budování státu přirovnal k parku s novými sazenicemi na předtím neosázeném místě, na kterém se musíme o trávník a stromy starat a čekat, zda se jejich kořeny chytí.

„Po sto letech víme, že park přežil hvězdné okamžiky i chvíle úplné devastace, ale že je stále tady, vypadá celkem k světu a životaschopně. Ale jako vše živé, potřebuje naši každodenní péči,“ vypůjčila si přirovnání prezidentka.



Svou první návštěvu Jihomoravského kraje ve funkci hlavy státu Zuzana Čaputová zahájila v Hodoníně, kde položením věnce uctila památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Uvedla, že je to jeden z největších státníků v naší historii.