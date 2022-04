Úvěrová klička Brnu nevyšla, převod bytů na firmu nedoporučili právníci

„Údajně by to byla nedovolená veřejná podpora a prý by taková cesta mohla ovlivnit evropský trh. Za mě je to ale úplná blbost,“ kroutí nad odmítavým stanoviskem náměstek pro bydlení Jiří Oliva (ČSSD), který je také právník.

Jeho snahou bylo, aby městské byty získala do majetku městská firma CD Centrum Coms, která by si následně vzala u banky úvěr, byty opravila a pak půjčku splácela z nájemného.

Díky tomu, že by úvěr měla městská firma, nikoli město, Brno by se vyhnulo zákonnému limitu zadlužení. Mohlo by tak v krátké době opravit velké množství bytů i bytových domů.

„Chci se o tom ještě s vedením městské firmy i právníky bavit. Nevím, jestli ještě zadat novou právní analýzu,“ přemítá Oliva, který podobně nedávno narazil na negativní stanovisko právníků v jiné záležitosti týkající se bytové výstavby.

Původně totiž po boku dalších členů vedení Brna prezentoval, že dceřiná společnost České spořitelny v Brně rozjede v blízké době výstavbu stovek nájemních bytů, kde bude nižší než tržní nájemné. Jenže právníci takovému postupu dali na poslední chvíli stopku s tím, že se musí udělat de facto veřejná soutěž a město nemůže dát pozemky k výstavbě napřímo jedné společnosti. Soutěž teď zabere zhruba rok.

Výstavba tak i ze strany města vázne, přestože už před minulými komunálními volbami lidovecký náměstek Petr Hladík sliboval družstevní byty s tím, že se letos do prvních z nich budou lidé stěhovat.

Jenže se ani nestaví, teprve se možná stavět začnou příští rok. Hladík teď říká, že je z toho nešťastný, protože to jde pomalu. Ukazuje přitom na koaliční kolegy, neboť on sám nemá ve stávající koalici na starosti bytovou problematiku.