Prodeje bytů v Brně jsou na historickém minimu, projekty míří do šuplíku

10:04

Sedmdesát nových bytů se prodalo ve třetím čtvrtletí letošního roku v Brně. Ve stejném období před rokem to bylo dvaapůlkrát víc a ještě rok předtím dokonce až třikrát tolik. „Prodeje jsou vůbec nejnižší za necelou uplynulou dekádu, co trh monitorujeme,“ poukazuje Dalibor Lamka za společnost Trikaya, která podniká v brněnské výstavbě a investicích do nemovitostí.