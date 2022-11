Krize srazila ceny bytů, trh znovu objevuje slevy a nahrává kupujícím

„Brno a nejbližší okolí je specifická část, i v tomhle ohledu jde o dominantní okres,“ poznamenává výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský.

Podle jednatele Okna nemovitostí Jana Sedláka nebylo za poslední tři roky tolik nemovitostí k prodeji. „Kupující mají konečně možnost velkého výběru u bytů i rodinných domů. U ceny tak logicky dochází ke korekci směrem dolů,“ hlásí.

Vliv na propad částek má nižší zájem. A není těžké uhodnout proč. Hypotéky zpřísnily a zdražily, stejně jako energie. A roli hraje i nejistota po útoku Ruska na Ukrajinu. Pozorovat se to dá plošně v celém kraji.

„Loni jsme měli klidně pětadvacet poptávek za dvě hodiny, poté jsme už inzerát stáhli. Teď se ozvou dva lidé za celý týden,“ dokládá vyškovský makléř Next reality Martin Veverka. Že kvůli nižšímu zájmu o vlastní bydlení musí jít ceny zákonitě dolů, se ale ne vždy daří vysvětlit prodávajícím. Podle odborníků ještě nechtějí přijmout změnu oproti extrémnímu loňskému roku, kdy se prodalo takřka všechno a všude.

Reality iDNES.cz Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

Jak vyplývá z exkluzivních ověřených dat, která poskytl portál Reality.iDNES.cz ve spolupráci s CeMap cenové mapy a projektem Realiťák roku, ceny jdou dolů a počty nemovitostí se slevou rostou každý měsíc.

„Loni slevy málokdy překročily pět procent všech realitních nabídek, letos se objevovaly průměrně u deseti procent inzerátů, v říjnu už u patnácti až osmnácti,“ vyčísluje Ondřej Hon z CeMap.

Michal Poláček, jednatel Readymat Realitní z Hodonína, mluví už o dvaceti procentech. Sám zažil realitní krizi v letech 2010 až 2011, která byla tak trochu importovaná ze zahraničí. Dnes jde podle něj o vnitrostátní problém, kdy Česká národní banka dlouho mluvila o realitní bublině a lidé na to slyšeli. „Takže do hry při slevách vstupuje i fakt, že kupující je velmi výrazně informovaný, slevu očekává a chce vyjednávat. To je veliká změna na trhu,“ zmiňuje.

Majitelé se pak dělí na ty, co prodávají, a ty, co prodat musí. „První skupině velice těžko vysvětlujeme naše zkušenosti. Nikdo nechce přijít o peníze, které má v majetku, a proto je i takové množství nabídek. Druhá skupina si naopak velice ráda nechá vysvětlit, jak s cenou pracovat, aby na trhu uspěla,“ říká Sedlák z Okna nemovitostí, jež má pobočky ve většině měst kraje.

Jako ve filmu Kulový blesk

Situaci s hypotékami přirovnává k filmu Kulový blesk - člověk chce koupit byt, nebo dům, na hypotéku nedosáhne, ale prodává jinou nemovitost. A tak se čeká na zájemce s hotovostí, který „akci“ odstartuje. „Nicméně situace, kdy hypotéku dostal každý, kdo do banky přišel, nebyla úplně zdravá,“ má jasno.

Ještě loni 80 až 90 procent lidí půjčku dostalo, teď jsou čísla opačná. Hlavní příčinou je takzvaný ukazatel DSTI, jenž vyjadřuje poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému příjmu. A ještě přísnější podmínky mají lidé starší 36 let. Nejčastěji tak dnes nové bydlení kupují ti, kteří mají hotovost, nebo právě ti, co prodají jinou nemovitost.

Bydlení v kraji v číslech Vývoj cen bytů od ledna 2020 do října 2022 Brno 100 700 Kč/m 2 (-3,9 %)

(-3,9 %) Brněnsko 87 700 Kč/m 2 (+3,2 %)

(+3,2 %) Blansko 68 400 Kč/m 2 (+0,6 %)

(+0,6 %) Břeclav 64 500 Kč/m 2 (+8,5 %)

(+8,5 %) Hodonín 53 700 Kč/m 2 (+6,4 %)

(+6,4 %) Vyškov 68 200 Kč/m 2 (+2,2 %)

(+2,2 %) Znojmo 60 200 Kč/m2 (+5,2 %) Zajímavosti průměrná cena za bydlení v kraji 88 500 Kč/m 2

změna ceny za rok 2022 -0,9 %

změna počtu nabídek za poslední rok +147 %

změna počtu nabídek ve slevě za poslední rok +137 % Zdroj: Realiťák roku a CeMap

V jihomoravských datech Reality. iDNES.cz ve spolupráci s CeMap svítí Břeclav. Výrazně nerostla, ale aktuálně ani neklesá. Podle makléře Poláčka, jehož realitka prodává i v tomto okrese, je tomu tak hlavně díky stoupající oblibě města. „Sednete na vlak a za dvacet minut jste v Brně. Navíc ekonomická síla a mzdové hladiny jsou tu vyšší ve srovnání s Hodonínem i Znojmem. Břeclav je na vzestupu, a pokud se podaří prosadit obchvat, věřím, že nadále poroste,“ předpovídá.

Vidí také výrazný trend stagnace výstavby, jakési zakonzervování rozestavěného bydlení, což je samozřejmě dáno výrazným nárůstem cen stavebního materiálu a prací. Kvůli tomu, že v současné době nechtějí lidé stavět, také podle Veverky z Next reality absolutně vymizela poptávka po stavebních parcelách.

Ve výhodě jsou teď menší a starší domy, ideálně v dobrém technickém stavu, dostupnosti a občanské vybavenosti, výraznou roli hraje energetická náročnost. Vzhledem ke všemu zmiňovanému není překvapením velký nárůst poptávky po pronájmech. Někdy se dohoda podaří klidně bez prohlídky a v okresech třeba i za víc peněz než v Brně.

Ceny nájemního bydlení rostou, ale experti vidí ještě další potenciál směrem vzhůru. Nicméně dnes už se člověku nevyplatí koupit si byt přímo na investici a pronajímat ho, protože splátka hypotéky je vyšší než částka, kterou od nájemníka vybere.

A co bude dál? V příštím roce až dvou poletí ceny nemovitostí nejspíš dál dolů, stejně jako poptávka. Nabídka poroste - i proto, že budou končit fixace levných hypoték a řada lidí splátky nezvládne. A změna přichází i pro samotné realitní makléře, na něž přijdou vyšší nároky a ne všichni to „přežijí“. Už jim totiž nepostačí jen přihlížet a propojovat ty, co nabízejí a co poptávají. Hlavní slovo dostane kupující.