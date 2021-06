Živé centrum u nás není klišé, láká Brno místní obyvatele i turisty

„Letos se totiž poprvé výrazně zaměřujeme na novou cílovou skupinu, kterou jsou rodiny s dětmi. Pro ně jsme připravili průvodce Play Brno s prvky rozšířené reality. Po stáhnutí aplikace si můžete rozpohybovat osm míst v centru města,“ přibližuje zastupitelka pro cestovní ruch a marketing Kristýna Černá (ODS).

Historii a zajímavosti o Brně tak mohou zábavnou formou poznat nejen turisté, ale i místní. „Skrz telefon oživnou místa, kde na lidi čekají netradiční zážitky. Třeba u orloje jsou rozházené kuličky, a když na ně kliknete, objeví se anekdota o Brně,“ prozrazuje jeden z autorů aplikace Matěj Rejnoch z firmy Tasty Air.

Používání rozšířené reality v cestovním ruchu je podle něj nový trend a věří, že hravá forma bude bavit nejen děti, ale i dospělé. Ke stažení bude aplikace v následujících dnech.

I letos se stejně jako loni očekává, že kvůli epidemické situaci lidé ve velkém nevyrazí za hranice, ale budou trávit dovolenou v tuzemsku.



Kampaně proto cílí především na domácí turisty, o Brno je však aktuálně zájem i v Nizozemsku díky reality show natáčené právě v jihomoravské metropoli.

Aby měli lidé ve městě možnost příjemně trávit volný čas, ožije jeho centrum kulturním děním. Festival Uprostřed nabídne desítky koncertů, divadelní vystoupení, swingové tančírny i tradiční letní kino na nádvoří radnice Brna-střed. V srpnu pak centrum rozezní Maraton hudby, který letos nabídne i koncerty přímo na restauračních zahrádkách.

„Jelikož řada Brňanů bude trávit léto ve městě, chceme je nalákat do centra,“ vysvětluje starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).



Na čtyřech náměstích, kde se v zimě konají vánoční trhy, proto vyrostly relaxační zóny. „Pořídili jsme další lehátka, takže jich je v ulicích 400. Lidé je mohou volně využívat,“ sděluje Mencl.

Podle ředitelky Turistického informačního centra Brno loňské léto ukázalo, že právě téma živého centra města lidi láká.



„Živé centrum v případě Brna není klišé, ve srovnání s jinými českými i evropskými městy získává obrovské renomé. Dva kilometry čtvereční jsou napěchované restauracemi, kavárnami a bary,“ popisuje Jana Janulíková. Do ulic budou rozmístěny také květiny a mlžítka, aby se v horkých dnech ochladily.

Patnáct zážitků za městem

Cílem kampaně je udržet návštěvníka v regionu co nejdéle, podpořit místní gastronomii i kulturní akce. „Lidé, které lákáme, mají společný rys. Hledají něco nestandardního a Brno jim je schopno nabídnout mnoho. Oceňují zážitky vázané přímo na Brno,“ vysvětluje Janulíková.

A protože v souvislosti s covidovou epidemií začali lidé více vyrážet do přírody a i z průzkumů v cestovním ruchu vyplývá, že mají zájem objevovat nová místa, kde nepotkají davy, prezentuje se Brno jako město, z něhož je to do přírody kousek.

„Právě okolí Brna zůstává pro mnohé lidí neobjeveno. Snažíme se turisty na Brněnsko dostat pod heslem Go from Brno. Pro letošní sezonu přicházíme s nabídkou patnácti zážitků ‚za městem‘, které by rodiče měli dopřát svým dětem, než vyrostou,“ odhaluje Michal Burian, předseda destinační společnosti Brněnsko.

Mezi zmíněnými zážitky je třeba přespání na hradě v Dolních Kounicích, chytání ryb v nedvědickém pstruhařství, koupání u splavu u Ivančic nebo exkurze 800 metrů pod zem v oslavanském hornickém muzeu.



„Některé je potřeba si dopředu rezervovat nebo si alespoň ověřit otevírací dobu, za jinými je možné vyrazit kdykoli,“ podotýká Burian.

Po stopách Alfonse Muchy

Novinky se chystají také v Moravském krasu, kde se začátkem léta otevře nový prohlídkový okruh, který povede dosud nepřístupnými místy jeskyně Výpustek nedaleko Křtin na Blanensku.

Dalším lákadlem pak bude dlouho očekávaný návrat Slovanské epopeje na zámek v Moravském Krumlově.

„Přestože zatím nejsou známé přesné informace o jejím přesunu, podle posledních zpráv by mohla být pro veřejnost přístupná v průběhu července,“ informuje Pavla Pelánová, ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava.

Téma Alfonse Muchy bude rezonovat celým krajem i v následujících několika letech. Kromě Moravského Krumlova se budou moci zájemci vydat po stopách slavného malíře také do jeho rodných Ivančic, kde je v plánu vytvořit mezinárodní centrum Alfonse Muchy.