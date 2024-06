Politici v Brně loni zrušili obří zakázku na kotel do spalovny, teď ji vypíší zase

K němu politici ještě navíc přidali druhou variantu menšího kotle s vysvětlením, že chtějí dát prostor více zájemcům. Do zrušeného tendru se totiž přihlásila pouze firma Metrostav s nabídkou 4,6 miliardy, tedy dvojnásobkem odhadu.

Spíše než otevření dveří více uchazečům úterní krok působí tak, že město vlastně neví, co chce, nebo to přinejmenším nechce říct. Firmy totiž mohou podat nabídku jak na modifikovanou původní variantu, tak na menší kotel v nové budově, a navrch ještě i na malý kotel ve stávajícím prostoru spalovny.

Rozhodnutí proto kritizoval zastánce původní verze, kterým je brněnský zastupitel a zároveň ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Jako bychom nevěděli, jestli si chceme koupit dobře vybavenou oktávku, nebo jen oholenou fabii,“ poznamenal.

Podle opoziční zastupitelky a další kritičky postupu vedení města Jany Drápalové (Zelení) si takto nastaveným zadáním veřejné soutěže, kterou dnes zástupci spalovny plánují vypsat, město vše jen zbytečně komplikuje a ohrožuje tak celý proces i alternativu ke stávajícím kotlům. Jejich životnost je přitom aktuálně stanovena na rok 2035 a nový kotel by byl nejdříve za čtyři roky, když vše dobře půjde.

„Výběr mezi variantami může být rizikem při případném odvolání,“ upozornila Drápalová s tím, že analýzy nepřinesly nic nového, co by už před půl rokem politici nevěděli.

„Z jednotlivých posouzení vyplývá, že jen původní varianta má šanci získat dotaci a ze všech variant je také nejvýhodnější,“ doplnila a připomněla přislíbenou finanční injekci 2,8 miliardy korun.

Chybějící data a analýzy u menšího kotle tentokrát vedení města nevadí

Zatímco původní návrh byl mimo jiné na základě loňských pokynů detailně prověřen, na čemž trval i náměstek pro městskou energetiku Robert Kerndl (ODS), u variant menšího kotle tomu tak není. Na to ostatně upozorňují zástupci samotné spalovny či experti Vysokého učení technického v Brně, které si politici přizvali ke konzultacím.

„Ačkoliv o tomto (řešení) panují určité pochybnosti, nebylo možné realizovatelnost bez dalšího vyloučit,“ stojí v materiálu, jejž projednávali zastupitelé. Jako by však způsob formulace dával tušit jistou preferenci tomuto směru.

Podle Kerndla, jenž neřekl, co by sám upřednostnil, ale nejde proti sobě na straně jedné mnohokrát zanalyzovaný původní návrh, který získal i posouzení vlivu na životní prostředí známé pod zkratkou EIA, a na straně druhé další případně možné varianty, jež nejsou tak do detailu prověřené a objevují se až nyní.

„Kolegové se tomu věnovali půl roku. Pokud byste chtěl jít do detailu, některá data nezískáte dříve než za rok. Věřím, že se však dají nahradit formou dialogu s jednotlivými uchazeči,“ míní náměstek.

Hrozí, že nabídky budou neporovnatelné

Tímto „dialogem“ nazývá proces vyhodnocování zakázky, neboť každá firma může předložit rozdílné a do jisté míry unikátní řešení, jež lze těžko vzájemně porovnávat. Jen v předběžných tržních konzultacích na menší kotle představili dva dodavatelé dvě různá řešení, u nichž nešlo říct, které je horší či zbytečně drahé.

„Ukáže-li se některá technická varianta složitě proveditelná, upustí se od ní a bude se postupovat druhou. Vedení spalovny bude udávat směr, jakým se půjde,“ popsal Kerndl, jak o celém procesu přemýšlí.

Nedokázal ale říct, jestli tato forma přinese městu lepší řešení za nižší cenu ani jestli se přihlásí více uchazečů. Jasno by mělo být za rok.

Na nový kotel v brněnské spalovně se přitom chtěly spolehnout mnohé obce, jež dnes vozí komunální odpad na skládky, ale musí hledat jiné řešení, protože skládkování bude za pár let zakázané.

Navážením odpadků z regionu, a tudíž údajně velkým množstvím zplodin negativně ovlivňujících život Brňanů loni Kerndl rovněž argumentoval. Tentokrát už to ale nezmínil a jen si posteskl, že hodnota lidského života nehraje v posuzovaných kritériích z jeho pohledu bohužel velkou roli. „Je velmi podhodnocen,“ dodal.

Brněnští zastupitelé loni na podzim rozhodli o zrušení zakázky v tajném hlasování: