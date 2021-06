Brněnští starostové zuří, kvůli územnímu plánu hrozí žalobami i odtržením

Nejde o střet zájmů, hájí šéf KAM úřednici Na změně územního plánu Brna vydělá i vedoucí oddělení územního plánování Kanceláře architekta města (KAM) Bohumila Hybská. Jak uvedl Deník N, úřednice spoluvlastní pozemky v Kohoutovicích, které prodává developerovi. Nyní jsou parcely vedené jako zeleň, v budoucnu se z nich však mají stát plochy pro bydlení. A nový majitel se bude moct pustit do velkého developerského projektu. U jednoho z pozemků totiž územní plán dokonce připouští výškovou úroveň zástavby do 28 metrů s lokální dominantou, tedy věží do čtyřiceti metrů. Hybská má přitom kreslení nového územního plánu na starosti. Úřednice odkázala MF DNES na svého nadřízeného, ředitele KAM Michala Sedláčka. Ten uvedl, že se v tomto případě o střet zájmů nejedná. „Tuto možnost jsme prověřovali už v roce 2017, kdy naší kanceláři bylo přiděleno zpracování souboru změn platného územního plánu. Týkalo se to všech našich zaměstnanců. O skutečnosti, že paní Hybská vlastní pozemky v katastrálním území Kohoutovice, jsme věděli, protože nám to sama řekla,“ sdělil Sedláček. Kvůli vyloučení případného střetu zájmů podle něj KAM přijala opatření. „Na jejich základě paní Hybská žádným způsobem nezasahovala do zpracování jak balíčků, tak územního plánu v dotčených územích, kde se nachází pozemky v jejím vlastnictví. Tato území věcně ani jakkoliv jinak neřešila,“ oznámil Sedláček. (vh)